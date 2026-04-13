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Ils s’accrochent à leurs maisons Les seniors disposent de logements en abondance – les jeunes en paient le prix

Sven Ziegler

13.4.2026

De nombreuses personnes âgées renoncent difficilement à leur maison ou à leur grand appartement. Un nouveau rapport sur le logement publié par les assureurs Helvetia et l’institut de recherche Sotomo met désormais en lumière les conséquences de cette réticence sur l’ensemble du marché immobilier.

Les seniors ne libèrent pas leurs maisons – bien qu'ils n'aient plus besoin de l'espace habitable. (Image symbolique)
Les seniors ne libèrent pas leurs maisons – bien qu'ils n'aient plus besoin de l'espace habitable. (Image symbolique)
IMAGO/Westend61

Sven Ziegler

13.04.2026, 14:02

13.04.2026, 16:11

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • De nombreuses personnes âgées de 55 à 74 ans déménagent moins souvent, bien qu'elles vivent souvent dans de grands appartements ou maisons.
  • Lorsque les « best agers » déménagent malgré tout, des appartements plus grands se libèrent, qui sont ensuite bien plus souvent occupés par des familles.
  • Le nouveau rapport montre en outre que ce sont surtout les logements en propriété qui freinent le marché immobilier, et non principalement les loyers bas des baux existants.
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Le fait que de nombreuses personnes âgées peinent à quitter leur domicile est depuis longtemps un sujet de préoccupation sur le marché suisse du logement. Dès le début de l’année, une analyse de la ZKB a montré combien de temps les propriétaires restaient dans leur maison. De nombreux propriétaires ne quittent leur maison qu'à un âge avancé.

Le nouveau rapport sur le logement de la compagnie Helvetia met désormais en lumière ce que cette réticence signifie pour la répartition d’un espace de logement rare. Le constat principal est clair : la génération des 55 à 74 ans joue un rôle bien plus important sur le marché du logement qu’on ne le pense souvent. Certes, ce sont toujours les jeunes qui déménagent le plus fréquemment. Mais selon le rapport, lorsque les personnes de cette tranche d’âge changent leur situation résidentielle, les effets sont particulièrement sensibles, car des logements plus grands et comportant davantage de pièces sont alors remis sur le marché.

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Les familles profitent du déménagement des «best ager»

C’est précisément ici que le goulot d’étranglement devient visible. Selon l'étude, les logements libérés par les «best agers» sont ensuite beaucoup plus souvent occupés par des familles. Avant le déménagement de cette tranche d’âge, seuls environ 12 % de ces logements étaient occupés par des familles ; après, cette part grimpe à 36 %. Pour Michael Hermann de Sotomo, le constat est clair : « les déménagements supplémentaires de cette tranche d’âge contribuent de manière importante à répartir plus efficacement le parc immobilier existant tout au long des différentes phases de la vie. »

On peut également lire la situation à l’inverse. Lorsque des propriétaires âgés ou des locataires de longue date restent dans de grands logements alors que leurs besoins ont évolué, un espace habitable demeure occupé qui serait pourtant nettement mieux adapté à des ménages plus jeunes. En période de pénurie chronique, il ne s’agit plus seulement d’un choix de logement privé, mais d’un facteur structurel pour l’ensemble du marché.

Le nouveau rapport sur le logement souligne d’ailleurs que cette réticence individuelle a aussi des conséquences à l’échelle de la société. En effet, les logements disponibles ne proviennent pas uniquement de la construction neuve, mais aussi de l’adéquation entre les logements existants et les différentes étapes de la vie.

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La propriété du logement est le plus gros frein

L’étude est particulièrement claire sur ce qui freine les déménagements. Dans le débat politique, on fait souvent référence aux loyers existants avantageux. Le rapport sur le logement répond : cet effet existe bel et bien, mais il est nettement moins important qu’un autre facteur. Selon l’étude, le principal frein est la propriété du logement.

Toujours selon le rapport, la probabilité de déménager est plus de 60 % plus faible chez les propriétaires que chez les locataires. Or, ce sont précisément les maisons individuelles qui accueillent de nombreux « best agers », lesquels déménagent rarement. Ainsi, lorsque cette tranche d’âge change de logement, c’est dans près de trois quarts des cas un appartement en immeuble collectif qui est remis sur le marché, et non une maison.

Ce constat est délicat : il montre que la forme d’habitat la plus gourmande en espace est aussi celle qui génère le moins de mobilité. Autrement dit, les maisons individuelles restent souvent très longtemps occupées par des personnes dont les besoins en logement ont pourtant diminué depuis longtemps.

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Ce ne sont pas toujours ceux pour qui la pression est la plus forte qui déménagent

Un deuxième élément vient s’ajouter. Selon le rapport, environ un tiers des plus de 55 ans vivent dans un logement clairement sous-occupé, avec nettement plus de pièces que nécessaire pour leur ménage. Or, cette catégorie déménage relativement peu. Ceux qui restent dans leur logement occupent, selon l’étude, des biens souvent plus grands et plus valorisés que ceux qui finissent par déménager.

Le problème apparaît ainsi encore plus clairement : ce ne sont pas nécessairement les ménages disposant d’un important espace excédentaire qui libèrent des logements pour la génération suivante. Bien souvent, ce sont au contraire ceux qui vivent déjà de manière plus compacte qui déménagent.

La conclusion de l’étude est sans équivoque : le marché immobilier pourrait être nettement plus dynamique si les personnes âgées étaient mieux accompagnées lors de leur transition vers une nouvelle phase de vie. Tant que la propriété immobilière est perçue comme un bien à conserver toute la vie, la propension au changement reste faible.

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