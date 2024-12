Un Noël blanc semble peu probable cette année en plaine, selon les valeurs mesurées jusqu'à présent, estiment plusieurs services météorologiques. Depuis 1931, 60% des Noëls ont été verts sur le Plateau en Suisse.

Keystone-SDA, trm, ats ATS

Un courant plutôt dominé par l'ouest amène de l'air atlantique doux sur le continent, peut-on lire sur le site de MétéoSuisse en fin de semaine. Selon les prévisions, il y a dans une grande partie de l'Europe «des signaux de températures trop douces pour les jours précédant Noël».

Le service météorologique Meteonews est plutôt du même avis, a-t-il indiqué vendredi. Il est certain qu'après une phase plus douce et ensoleillée, surtout en montagne, les températures vont se refraîchir à partir de vendredi prochain, particulièrement en altitude. L'évolution de la météo avant et à Noël n'est toutefois «absolument pas claire».

Certains modèles météorologiques prévoient, peu avant Noël, le passage d'un creux barométrique au-dessus de nos têtes, suivi à Noël d'une situation de Nord, grâce à laquelle, la limite des chutes de neige pourrait descendre à basse altitude. Il est toutefois plus probable qu'il ne fasse pas assez froid pour qu'il neige à basse altitude.

En conclusion, on ne sait donc pas encore s'il va neiger en plaine et si l'or blanc va rester au sol. Selon Meteonews, il reste toutefois un petit espoir de voir un Noël blanc cette année en plaine en raison du large horizon de prévision.

La tendance à un Noël plutôt vert en plaine correspond aux relevés climatologiques historiques. Depuis 1931, 60% des Noëls sur le Plateau central et oriental n'ont pas été enneigés. Dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, ainsi que dans les régions de plaine du sud des Alpes, ce chiffre monte même respectivement à 75% et 80%.