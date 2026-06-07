L'Asphalte est de retour à la Pointe de la Jonction à Genève. Installé sous les halles de l'ancien dépôt des TPG, ce centre sportif éphémère dédié aux sports urbains sera ouvert tout l'été. Presque toutes les activités sont gratuites.

L'Asphalte, un centre sportif éphémère dédié aux sports urbains comme le skateboard, revient sous les halles TPG à la Pointe de la Jonction à Genève (archives). ATS

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Les installations seront accessibles de 09h00 à 21h00, indique la Ville de Genève, à l'origine de cette initiative. L'Asphalte propose un terrain de football 5x5, deux terrains de basket 3x3 ainsi qu'un pump track pour la trottinette et le skate. Il y aura aussi deux terrains de padel (seule activité payante), deux tables de ping-pong et deux échiquiers géants.

Il est possible d'emprunter des ballons et des raquettes de ping-pong sur place. Une équipe de médiateurs de l'association La Barje sera présente tous les jours afin d'encadrer les activités.

«Ces installations sportives urbaines donnent la possibilité à un jeune public de faire du sport tout l'été gratuitement en plein centre-ville», souligne la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis. «C'est aussi une façon d'animer ce site dans l'attente du début des travaux du parc», conclut la magistrate, citée dans un communiqué.

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