Les Suisses jettent un regard plutôt pessimiste sur leurs finances en 2024, selon un sondage de Comparis. Près d'un tiers table sur des pertes financières, mais la majorité ne veut renoncer ni à la voiture ni aux voyages.

Près d'une personne interrogée sur trois s'attend à avoir moins d'argent dans son porte-monnaie et sur son compte en banque en 2024. (image d'illustration) KEYSTONE

Près d'une personne interrogée sur trois s'attend à avoir moins d'argent dans son porte-monnaie et sur son compte en banque en 2024, indique Comparis jeudi. Il s'agit d'un «niveau record» – les années précédentes, la part des pessimistes oscillait entre 13 et 18%.

C'est surtout l'augmentation des primes d'assurance maladie ainsi que la hausse des loyers et des taux hypothécaires qui font craindre à la population une détérioration financière.

Renoncer aux gadgets

Lorsqu'ils doivent se serrer la ceinture, les sondés sont davantage enclins à économiser sur les nouveaux produits électroniques et les gadgets. En revanche, selon Comparis, la majorité tient à ses vacances et à son auto. Seuls 36% seraient prêts à renoncer aux vacances et aux voyages, contre 41% l'année précédente.

La voiture reste également très appréciée: 28% des personnes interrogées déclarent qu'elles pourraient renoncer à leur propre véhicule, un score inférieur à celui des trois dernières années.

L'enquête représentative a été réalisée en novembre par l'institut d'études de marché Innofact, à la demande de Comparis. Elle a interrogé 1021 personnes dans toutes les régions de Suisse.

mr, ats