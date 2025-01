Après l'Océanie et l'Asie, la Suisse est entrée mercredi à minuit dans la nouvelle année 2025. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel à Genève et Zurich et des soirées ont été organisées partout en Suisse romande.

Feux d'artifice, bains glacés et incidents pour le Réveillon suisse - Gallery Des personnes fêtent le passage de la nouvelle année lors de la Silent Disco organisée à Lausanne. Photo: ATS Des feux d'artifice illuminent le ciel brumeux lors des célébrations du Nouvel An à Genève- Photo: ATS Un épais brouillard empêche de voir les feux d'artifice à Zurich. Photo: ATS Les habitants de Laupen ont célébré pour la cent unième fois la coutume de l'"Achetringele". Photo: ATS

Keystone-SDA, clsi, ats ATS

Des milliers de personnes ont assisté au spectacle pyrotechnique sur les rives des lacs Léman et de Zurich, malgré le brouillard qui s'est invité à la fête. Dans de nombreux endroits du pays, la nuit de la Saint-Sylvestre a été célébrée par un froid glacial.

Comme chaque année, un feu d'artifice traditionnel a eu lieu sur le quai Gustave-Ador à Genève. En outre, des concerts, des bars et des food trucks étaient au programme.

Le marché de Noël lausannois Bô Noël a accueilli une silent party. Les visiteurs pouvaient se déhancher au son de leur choix à l'aide d'écouteurs. Et à Bienne, il était possible de patiner jusqu'à tard dans la nuit.

Bain glacé

D'autres événements étaient organisés dans le reste de la Suisse romande. Cirque et croisières sur les lacs figuraient notamment au menu des festivités.

Toujours dans le canton de Berne, les habitants de Laupen ont célébré pour la cent-unième fois la coutume de l'"Achetringele» sous sa forme actuelle le jour de la Saint-Sylvestre. Ils ont chassé les mauvais esprits à l'aide de cloches, de grelots, de balais de genévrier, de vessies de porc et de masques effrayants, pour accueillir la nouvelle année.

Dans le canton de Berne, des dizaines de personnes ont plongé dans les eaux froides du Moossee à l'occasion de la nage de la Saint-Sylvestre. Cette tradition se répète chaque 31 décembre à midi depuis 1999.