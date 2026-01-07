  1. Clients Privés
3046 cas confirmés Les Suisses sont moins grippés début janvier

ATS

7.1.2026 - 11:56

La grippe saisonnière est en recul. Avec environ 3046 cas confirmés, cela représente 4,6% de moins par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiés mercredi.

La grippe recule en Suisse.
La grippe recule en Suisse.
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 11:56

07.01.2026, 12:09

Au cours de la semaine écoulée, 33,5 cas confirmés en laboratoire pour 100'000 habitantes et habitants en Suisse et au Liechtenstein ont été signalés.

Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Schaffhouse (66,54), Bâle-Ville (61,57) et Jura (56,12). On trouve les plus bas à Appenzell Rhodes-Extérieures (8,82), Obwald (12,61) et Uri (15,68).

Genève (22,59) et Fribourg (25,38) sont particulièrement épargnés. Les Vaudois (31,58) et les Valaisans (30,97) sont un peu plus nombreux à être malades, comme les Neuchâtelois (44,56).

