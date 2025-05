Consommer européen et plus américain: un site web vous aide

Sprite, Nike, McDonald's ? Ça peut aussi être plus local. En Suisse comme en Europe, de plus en plus de consommateurs cherchent des alternatives européennes aux marques américaines: une plate-forme Internet leur vient en aide.

Le site web GoEuropean recommande des boissons européennes comme le Rivella au lieu du Coca-Cola américain. sda

Petar Marjanović Petar Marjanović

De plus en plus d'Européens veulent renoncer consciemment aux produits américains lorsqu'ils font leurs courses. C'est ce que montre un sondage récent d'un commerçant en ligne suisse. Les raisons en sont, entre autres, les droits de douane, les tensions politiques et le souhait de soutenir davantage les marques locales. Mais où trouver des alternatives adaptées ?

Le site web GoEuropean.org offre un premier point de départ. On y trouve des centaines de produits européens susceptibles de remplacer des marques américaines connues. De la boisson gazeuse au smartphone, de la nourriture pour bébé aux baskets: ceux qui souhaitent faire des achats plus durables et régionaux trouveront rapidement leur bonheur.

Les consommateurs suisses, en particulier, ont tout intérêt à jeter un coup d'œil sur la plateforme. En parcourant le site en anglais, on découvre de nombreuses marques locales qui rivalisent facilement avec les grandes marques d'outre-mer. Par exemple, Elmer Citro au lieu de Sprite ou les chips Zweifel au lieu des Pringles.

Même des natels européens

Pour les boissons aussi, le choix est vaste: Ramseier, Rivella, Knutwiler, Vivi Kola ou Hero Cassis misent sur la production locale et les courtes distances de transport, comme alternatives à Coca-Cola, Pepsi ou Fanta. Et bien sûr, le classique glaronnais Elmer Citro est également présent comme alternative au Sprite.

Au rayon confiserie, les listes de GoEuropean.org recommandent par exemple Lindt comme alternative européenne à Milka ou Hershey's. Et au lieu de manger chez McDonald's ou Burger King, la chaîne de burgers suisse Holy Cow ! montre que la restauration rapide peut aussi se faire avec des ingrédients régionaux.

Dans le domaine de la mode et de la technique, il existe également des alternatives passionnantes: la marque française Veja fabrique des sneakers en coton bio et en caoutchouc naturel. Adidas, Munich (Espagne) ou On (Suisse) proposent des alternatives sportives à Nike.

Si vous cherchez des vêtements, vous les trouverez en Allemagne par exemple chez Trigema ou Schöffel. Et il existe également des alternatives dans le domaine de la technique: le Fairphone des Pays-Bas et le Shiftphone d'Allemagne sont des smartphones modulaires et réparables avec une chaîne d'approvisionnement transparente. On se passe alors d'Apple ou Samsung.

Signalez d'autres marques !

L'objectif de la plateforme est de rendre la création de valeur européenne plus visible et d'aider les consommateurs à prendre des décisions d'achat conscientes. Les recommandations proviennent de volontaires de toute l'Europe et sont constamment élargies.

En effet, les utilisateurs peuvent eux aussi apporter leur contribution. Sous l'option de menu «Suggest a Brand», il est possible de proposer de nouvelles entreprises dont le siège principal se trouve en Europe. Mais il est également possible de signaler des entreprises dont l'apparence européenne est trompeuse, par exemple parce qu'elles appartiennent en réalité à une société mère américaine.

Plus de 60 bénévoles examinent chaque soumission avant qu'elle ne soit intégrée dans la base de données. La plateforme comprend déjà plus de 2300 produits et services européens, compte environ 20'000 visiteurs quotidiens et a déjà été téléchargée plus de 4000 fois comme extension de navigateur. Un projet de la communauté, pour la communauté.