Les Swiss Music Awards 2025 sacrent Nemo

Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards mercredi soir à Zurich. L'artiste biennois a décroché le trophée d'artiste de l'année et celui de meilleur titre (Best Hit) pour «The Code». La Lausannoise Nnavy remporte la catégorie de «meilleur artiste romand».

Nemo a été désigné artiste suisse de l'année mercredi soir à Zurich. ATS

Keystone-SDA ATS

Nemo, qui s'est produit au cours de la soirée de remise des prix au Hallenstadion de Zurich, était nommé dans quatre catégories: meilleur artiste solo (Best Solo Act), meilleur artiste en streaming (Best Streaming Artist), meilleur titre (Best Hit) pour «The Code», sa chanson victorieuse à l'Eurovision, et artiste le plus prometteur sur les médias sociaux (Most Rising Artist Social Media).

Du côté romand, trois noms figuraient sur la liste des nominations pour le «Best Act Romandie». La jeune auteure-interprète lausannoise et burundaise de R&B Nnavy, le groupe de rock et de post-hardcore Noise Coilguns, le rappeur franco-suisse Rounhaa, basé à Genève et dont le son mêle rap, hyperpop, RnB et musique électronique.