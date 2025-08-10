  1. Clients Privés
Incendie Les touristes interdits sur les flancs du Vésuve en feu

ATS

10.8.2025 - 13:54

Des pompiers luttent dimanche contre un incendie sur les flancs du Vésuve, après avoir fermé aux touristes tous les sentiers de randonnée menant au volcan proche de Naples, dans le sud de l'Italie.

Les pompiers luttent depuis vendredi contre un incendie qui ravage le parc national du Vésuve.
Les pompiers luttent depuis vendredi contre un incendie qui ravage le parc national du Vésuve.
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 13:54

10.08.2025, 14:45

Les pompiers ont déployé 12 équipes sur le terrain ainsi que six avions Canadair pour lutter contre l'incendie qui ravage le parc national depuis vendredi. Des pompiers ont également été appelés en renfort d'autres régions italiennes.

«Pour des raisons de sécurité et... afin de faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et de nettoyage dans les zones touchées, toutes les activités sur le réseau de sentiers du parc national du Vésuve sont suspendues jusqu'à nouvel ordre», a annoncé samedi le parc dans un communiqué.

15 villages impactés. L'incendie du sud de la France ne sera «pas maîtrisé» avant dimanche soir

15 villages impactésL'incendie du sud de la France ne sera «pas maîtrisé» avant dimanche soir

Près de 620'000 personnes ont visité le cratère du volcan en 2024, selon des statistiques du parc. La fumée de l'incendie était visible dimanche depuis le site archéologique de Pompéi, non loin, qui est toutefois resté ouvert aux touristes.

