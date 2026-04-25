Les désormais mythiques tracassets vaudois ont pris d'assaut le village d'Epesses (VD) samedi lors de la 24e édition des Championnats du monde. Une quarantaine de bolides viticoles à trois roues ont participé à la compétition, fièrement apprêtés.

Tracassets Le public est venu en nombre samedi dans le vignoble du Lavaux pour assister au mythique Championnat du monde de tracassets. Photo: sda Un tracasset décoré défile sur un chemin entre le vignoble en terrasses de Lavaux devant un public nombreux lors du 24e Championnat du monde de tracassets le samedi 25 avril 2026 à Epesses. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE Les détenteurs d'un tracasset ont rivalisé d'imagination pour décorer leur véhicule. Photo: KEYSTONE Voilà une décoration qui ne manque pas de sel ! Photo: KEYSTONE Un participant termine dans la piscine à mousse, après avoir défilé avec son tracasset. Photo: KEYSTONE Tracassets Le public est venu en nombre samedi dans le vignoble du Lavaux pour assister au mythique Championnat du monde de tracassets. Photo: sda Un tracasset décoré défile sur un chemin entre le vignoble en terrasses de Lavaux devant un public nombreux lors du 24e Championnat du monde de tracassets le samedi 25 avril 2026 à Epesses. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE Les détenteurs d'un tracasset ont rivalisé d'imagination pour décorer leur véhicule. Photo: KEYSTONE Voilà une décoration qui ne manque pas de sel ! Photo: KEYSTONE Un participant termine dans la piscine à mousse, après avoir défilé avec son tracasset. Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avant la course à laquelle «les décors ne survivent pas toujours», les véhicules avaient rendez-vous dès 12h30 sur la place du village. Ici s'est tenue la première épreuve – ou parade -, qui récompense le plus beau tracasset.

Il y a toujours un «effet de surprise» à l'arrivée des tracassets, relève auprès de Keystone-ATS Vincent Guex, président du comité d'organisation. Décor, thème et détails ne se dévoilent qu'à ce moment-là. Le jury et le public attribuent chacun un prix.

Vers 14h15, les tricycles à moteur étaient sur la ligne de départ pour l'épreuve d'agilité. Trois, deux, un: que le meilleur arrive à bout du parcours sinueux, où couloirs étroits et virages doivent être maîtrisés le long du sentier de Creyvavers. Le challenge? «Bien viser», sourit l'organisateur.

Agilité avant tout

Contrairement à certaines éditions précédentes, ce n'est plus la notion de vitesse qui compte. Les équipages accumulent des points en s'adonnant à des activités en chemin, entre slalom, lancers de balles et «autres choses sympathiques pour interagir avec le public».

A noter que les équipes se composent d'au moins deux personnes. «Si le véhicule tombe en panne, il faut quelqu'un pour le pousser», fait remarquer Vincent Guex. Il n'est d'ailleurs pas si rare de voir des équipages de quatre personnes, même si le tracasset reste un petit véhicule, poursuit-il.

Samedi, les participants sont arrivés au bout du parcours en deux heures environ. Ciel bleu, soleil et ferveur populaire étaient au rendez-vous.

Longue tradition

Les engins à l'origine agricole, qui sont apparus dans la région de Perroy dans les années 1950, empruntent à la fois au tracteur agricole et à la pétrolette d'antan. A l'origine, les véhicules à trois roues atteignaient une vitesse de 18 km/h à plat.

Aujourd'hui, beaucoup de moteurs ont été remplacés et cette allure n'est plus aussi signifiante, relève le président d'organisation. Arpenter les «pentes pentues» du vignoble en terrasse reste la priorité.

Désormais ancré dans la culture populaire vaudoise, le championnat du monde des tracassets a été organisé pour la première fois à Cully en 1956. Plusieurs fois annulé et ressuscité depuis, l'événement est organisé tous les deux ans dans le Lavaux depuis 1991.

En 2024, l'événement avait aussi accueilli une quarantaine de véhicules et leur équipage. De quoi faire vivre pleinement cette tradition de la région.