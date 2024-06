Les trains de la ligne de la Bernina, dans les Grisons, circuleront à nouveau selon l'horaire dès le début du service lundi, indiquent dimanche soir les Chemins de fer rhétiques. La ligne était interrompue depuis samedi après le déraillement d'un véhicule de chantier.

Les trains Bernina Express ont été supprimés sans être remplacés à partir de samedi en raison d'un incident. KEYSTONE

ATS

La gare de Bernina Suot (GR) a été mise hors-service pendant les réparations, qui se sont déroulées comme prévu. Des travaux ont été nécessaires sur les caténaires, la voie et un aiguillage.

L'accident n'a aucun lien avec les intempéries, précisent les Chemins de fer rhétiques. Personne n'a été blessé. Les trains Bernina Express ont été supprimés sans être remplacés à partir de samedi en raison de l'incident.

Des trains ont circulé entre St-Moritz et Pontresina (GR), ainsi qu'entre Tirano et Ospizio Bernina. Des bus de remplacement ont également été prévus entre Pontresina et Poschiavo (GR).

om, ats