(ETX Daily Up) – A Madrid, le métro servira désormais de transporteur pour livrer des marchandises dans le cadre d'un projet pilote visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une initiative originale déployée au moment où la ville de Strasbourg expérimente quant à elle le tramway pour envoyer des colis postaux à leurs destinataires.

A Madrid, le métro va servir aussi au transport de marchandises MarioGuti / Getty Images

Des drones ou des petits robots autonomes intelligents... Bien souvent, on pense aux nouvelles technologies pour répondre à la problématique d'une livraison moins impactante pour l'environnement. Pourtant, de récentes initiatives démontrent combien il ne serait peut-être pas nécessaire de développer de tels bolides puisque nous disposons déjà des outils adéquats, en l'occurrence des transports en commun.

Les autorités locales de Madrid viennent de dévoiler un plan aussi ambitieux qu'original axé autour du réseau de métro de la capitale espagnole. Dévoilé par le média professionnel Railway Supply, il s'agit d'un projet pilote dont l'objectif est environnemental puisque l'intention est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Durant trois mois, une ligne du sud du maillage ferroviaire comptera sur une rame supplémentaire – un train très spécial puisqu'il n'effectuera pas tous les arrêts, et surtout les passagers ne pourront pas monter dedans. Seules quelques stations seront desservies durant une tranche horaire précise, de 19h à 20h, considérée comme une heure creuse à Madrid. On estime qu'environ 700 colis devraient transiter chaque jour.

Pour l'instant, la démarche concerne la ligne 12 gérée par l'entreprise MetroSur, mais le projet comprend une deuxième phase qui sera appliquée à la fin de l'année avec l'intégration de la ligne 3. Pour le dernier kilomètre, ce sont des vélos et des chariots qui sont prévus pour acheminer les paquets jusqu'à leur destinataire.

Plus au nord, Strasbourg est la première ville française à songer au même principe, mais en utilisant le tramway. L'Eurométropole a dévoilé les grandes lignes d'une expérimentation qui aura lieu jusqu'au 26 octobre. Là, on ne parle pas de marchandises, mais de colis postaux, ceux du centre de tri postal de Schiltigheim qui en compte entre 8.000 et 9.000 quotidiens. Chaque expédition du tramway en emportera pour sa part une centaine.

