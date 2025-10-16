  1. Clients Privés
Genève Les travaux pour le nouveau bâtiment à Quai Vernets débutent

ATS

16.10.2025 - 15:52

La cérémonie de la première pierre pour le futur bâtiment de l'Université de Genève du quartier Quai Vernets a eu lieu jeudi. Mis à disposition par la Fondation Hans Wilsdorf, cet édifice de quatorze étages accueillera dès 2029 les facultés d'économie et de management et des sciences de la société.

Le travaux du futur quartier Quai Vernets sont en cours. La tour de 86 mètres de haut est déjà sortie de terre. Le nouveau bâtiment de l'UNIGE sera érigé dans ce périmètre (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 15:52

16.10.2025, 16:40

Construit sur le site de l'ancienne caserne des Vernets, le futur bâtiment réunira 3000 étudiants ainsi que 500 membres du personnel de l'Université de Genève (UNIGE). Il a été conçu pour répondre à la croissance attendue des effectifs estudiantins, a indiqué jeudi l'UNIGE dans un communiqué.

La toiture haute de l'immeuble en forme de L sera dotée de panneaux solaires, alors que la toiture basse sera entièrement végétalisée. Le bâtiment, qui comprend aussi quatre niveaux en sous-sol, a été conçu pour avoir une faible consommation énergétique, notamment grâce à la ventilation naturelle des espaces de bureaux.

Outre des auditoires et des salles de cours, le bâtiment de 23'000 mètres carrés de surface brute de plancher comprendra une vaste salle de lecture, une cafétéria et des salles polyvalentes. Ce nouvel édifice s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain du PAV (Praillle-Acacias-Vernets), qui prévoit la réalisation de neuf nouveaux quartiers, dont celui de Quai Vernets.

La stratégie immobilière de l'UNIGE prévoit aussi la construction du centre des sciences physiques et mathématiques prévu à l'horizon 2032 au quai Ernest- Ansermet, sur l'autre rive de l'Arve. Des logements estudiantins supplémentaires sont aussi à l'ordre du jour. Une centaine de chambres sont prévues au sein du quartier de l'Etoile d'ici 2028, ainsi que 500 logements à Pinchat.

