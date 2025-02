Les députés UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) ne seront pas poursuivis suite à une altercation en juin lors d'une visite ukrainienne. Après son homologue du National, la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats refuse de lever leur immunité.

Le président de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, Daniel Jositsch (PS/ZH), a informé mardi de la décision de ne pas lever l'immunité des conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS). ATS

Keystone-SDA, kigo, ats ATS

La décision pour M. Aeschi a été prise par 11 voix contre 1 et 1 abstention, et celle pour M. Graber par 9 voix contre 3 et 1 abstention, a informé mardi le président de la commission Daniel Jositsch (PS/ZH) devant les médias.

Il a souligné qu'une communication plus transparente de la part des services du Parlement aurait été souhaitable. Il n'était pas clair que les escaliers ne pouvaient pas être utilisés. De plus, la réaction des forces de police était disproportionnée par rapport à la menace que pouvaient représenter les deux conseillers nationaux, selon M. Jositsch. Et de reconnaître également que ces derniers n'ont pas réagi adéquatement non plus.

La commission de l'immunité du National a déjà refusé de lever leur immunité il y a deux semaines. Ils avaient été énergiquement repoussés par des argents armés de la police fédérale en marge de la visite du président du Parlement ukrainien. Les deux élus n'avaient pas voulu respecter un cordon de sécurité.