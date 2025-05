«Switzerland is fake»: les réseaux sociaux pensent que la Suisse n'existe pas !

Des théories circulent dans les médias sociaux selon lesquelles la Suisse n'existe pas. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle tendance ?

La nature en Suisse est si belle qu'elle semble presque irréelle - par exemple le lac bleu sur la photo. Image : Keystone

Des lacs bleus, des prairies vertes, des montagnes enneigées - la Suisse est magnifique. Si belle que beaucoup n'arrivent pas à croire qu'un tel pays existe.

Des messages affirmant que la Suisse est un pays imaginaire apparaissent régulièrement sur les médias sociaux. Sur des plateformes telles que TikTok et Reddit, ces théories se répandent rapidement et alimentent les discussions - parfois avec sérieux, mais le plus souvent avec un clin d'œil.

La beauté exceptionnelle du paysage suisse est souvent à l'origine de ces affirmations. Dans une vidéo TikTok, itsmattw_01 déclare devant une image du Cervin : «Nous avons maintenant la preuve que ce pays n'existe pas».

Il poursuit en affirmant que la Suisse est «trop belle pour être vraie» et explique que certains prétendent également que des personnes et des vaches sont «transportées par avion» en Suisse.

Particulièrement curieux : le TikToker explique qu'il y a des gens qui croient que ceux qui volent vers la Suisse atterrissent en réalité en Autriche et sont ensuite emmenés dans une fausse ville.

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) près de Genève est également mentionnée à plusieurs reprises dans ce contexte comme prétendue «couverture».

Sous la vidéo, beaucoup commentent qu'ils ont déjà visité la Suisse et que le pays existe vraiment. Une utilisatrice écrit : «J'y étais justement la semaine dernière, donc c'est réel». Un Suisse commente : «Alors je n'existe pas du tout ?» Une autre personne écrit : «Seuls les Américains croient que de nombreux pays n'existent pas parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur propre ville».

Une invention de graphistes

Sur Reddit en particulier, il existe une communauté croissante qui s'intéresse au mythe de la «fausse Suisse». Le subreddit «SwitzerlandIsFake» compte désormais près de 48'000 followers et vit de contributions et de photomontages qui voient dans la perfection de la nature suisse une «preuve» de son artificialité. Les panoramas de montagne «trop parfaits» ou les lacs «anormalement bleus» seraient tous des inventions de graphistes.

En y regardant de plus près, on s'aperçoit toutefois rapidement que la plupart de ces contributions se veulent satiriques. De nombreux utilisateurs prennent ces affirmations avec humour et jouent délibérément avec les clichés concernant la Suisse.

Sur Reddit, cette personne décrit la Suisse comme un "Truman Show". Le film "The Truman Show" montre un homme dont la vie entière est secrètement mise en scène sous forme de télé-réalité. Screenshot Reddit

La Suisse est un lieu bien réel, sa beauté apparemment si extraordinaire pour certains qu'elle est à peine croyable. Seule la langue nationale en laisse plus d'un perplexe - c'est là que même les contributions deviennent soudain un peu plus sérieuses.

Un utilisateur de Reddit écrit à propos de notre langue nationale : «J'ai soi-disant voyagé en 'Suisse', mais chaque personne que j'ai rencontrée là-bas parlait français ou allemand, pas suisse. Si c'est vraiment un pays, pourquoi n'ont-ils pas leur propre langue» ?

Ce à quoi un autre utilisateur répond qu'en Suisse, on parle justement le suisse allemand et que c'est une langue très particulière :

La langue nationale est souvent source de confusion. Screenshot Reddit

Une autre personne commente en dessous : «Les États-Unis n'ont pas non plus de langue propre». Un autre utilisateur commente : «Oui, mais tout le monde parle simplement anglais et ne mélange pas trois langues différentes comme le fait la 'Suisse'».