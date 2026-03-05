  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Eglise catholique Les évêques suisses maintiennent les évaluations psychologiques

ATS

5.3.2026 - 11:18

Les évêques suisses veulent poursuivre les évaluations psychologiques et en assurer le financement à long terme. Ces évaluations ont été introduites au printemps 2025, pour prévenir les abus sexuels.

Les évêques sont responsables de la formation des agents pastoraux et de l’octroi de leur mission canonique (image d'illustration).
Les évêques sont responsables de la formation des agents pastoraux et de l’octroi de leur mission canonique (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 11:18

05.03.2026, 11:33

Selon un premier bilan, les évaluations psychologiques ont fait leurs preuves, a indiqué jeudi la Conférence des évêques suisses (CES). Les évêques souhaitent ainsi en assurer le financement à long terme, pour poursuivre la mesure.

Les dispositions d'exécutions, acceptées par la CES lors de son assemblée ordinaire à St-Maurice (VS), régissent les compétences et le traitement des résultats des évaluations psychologiques.

Les évêques sont responsables de la formation des agents pastoraux et de l’octroi de leur mission canonique, tandis que la responsabilité de l’embauche relève la plupart du temps du ressort des paroisses. Les évêques s’engagent à leur fournir les «informations pertinentes pour leur engagement», dont la preuve que l’évaluation psychologique a été passée avec succès.

Les plus lus

Des hommes armés braquent une usine jurassienne et mettent le feu
«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Fabian Schär : «Je viens de vivre parmi les jours les plus terrifiants de ma vie»
Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements