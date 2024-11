Samedi, les travaux d'évacuation ont progressé comme prévu dans le village de Brienz (GR). Les quelque 80 habitants et leurs animaux doivent avoir quitté le village dimanche midi.

Le village de Brienz (GR) à la veille de son évacuation totale (archives). ATS

Les gens partent d'eux-mêmes, personne ne doit être évacué de force, a expliqué Christian Gartmann, porte-parole de la commune d'Albula, à l'agence Keystone-ATS. Ils se sont également occupés eux-mêmes des animaux.

Les deux fermes de Brienz ont évacué la plupart de leurs bêtes et le fourrage. Le retable de l'église, vieux de plus de 500 ans, a lui aussi été démonté et transporté. Il est désormais en sécurité dans son entrepôt provisoire, a confirmé M. Gartmann.

La montagne est actuellement calme, mais il faut rester prudent sur le ralentissement des éboulements constaté depuis quelques jours. Il est toujours possible que la situation se déstabilise avec les précipitations prévues pour le milieu de la semaine prochaine.

klmu, ats