Tragédie de Crans-Montana Les victimes soignées à l'étranger rapatriées

ATS

17.2.2026 - 14:41

Des premières victimes du drame de Crans-Montana soignées à l'étranger vont être rapatriées en Suisse. La plupart d'entre elles seront d'abord transférées dans un hôpital spécialisé, puis dans une clinique de réadaptation.

Le drame de Crans-Montana survenu le 1er janvier a fait 41 morts et 115 blessés.
Le drame de Crans-Montana survenu le 1er janvier a fait 41 morts et 115 blessés.
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 14:41

17.02.2026, 17:24

Alors que certaines personnes soignées à l'étranger sont encore dans un état critique, d'autres pourront être rapatriées ou sortir de l'hôpital ces prochains jours, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) mardi dans un communiqué.

«Il semble que toutes les personnes domiciliées en Suisse pourront effectuer leur réadaptation dans le pays», précise l'OFPP. Les cliniques de la Suva à Bellikon (SG) et à Sion (VS) ont augmenté leurs capacités en conséquence.

Cinq patients de retour en Suisse

Un comité médical, Confédération et cantons coordonnent les transferts. Ils devraient s'étaler sur une période relativement longue.

Drame de Crans-Montana. Un procureur italien va rencontrer le Ministère public valaisan

Drame de Crans-MontanaUn procureur italien va rencontrer le Ministère public valaisan

Plusieurs vagues sont prévues, indique la conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé sollicitée par Keystone-ATS. Cinq patients suisses ou domiciliés en Suisse ont déjà été rapatriés entre le 22 janvier et le lundi 16 février, précise-t-il.

Cinq patients suisses ou domiciliés en Suisse ont déjà été rapatriés entre le 22 janvier et le lundi 16 février. Certains ont pu quitter l'hôpital par leurs propres moyens tandis que d'autres ont bénéficié du mécanisme en place.

Enquête en cours

Actuellement, 36 patients, dont 16 de nationalité suisse et 5 de nationalité étrangère domiciliés en Suisse, sont traités à l'étranger. Seize se trouvent en France, douze en Italie, cinq en Allemagne et trois en Belgique.

En Suisse, 31 blessés sont pris en charge. Vingt-deux se trouvent dans des hôpitaux et neuf dans des cliniques de réadaptation. Les centres de grands brûlés de Lausanne et de Zurich accueillent une bonne partie d'entre eux.

L'incendie survenu le 1er janvier dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, la plupart des jeunes victimes grandes brûlées. Une enquête est en cours pour lever le voile sur les circonstances du drame. Elle vise notamment les propriétaires du bar.

