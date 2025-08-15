Des voyageurs de 2e classe coincés en 1ère : les CFF réclament un supplément

Selon les CFF, il faut à chaque fois faire preuve de tact lors des contrôles. Symbolbild: Keystone

Un dysfonctionnement au niveau du passage entre les classes a empêché des voyageurs de 2e classe de rejoindre leur section, les laissant coincés en 1re classe. Le personnel des CFF a exigé un supplément.

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Sur la ligne Berne-Zurich, la porte de communication entre la 1re et la 2e classe est restée bloquée mardi en raison d'un dérangement technique.

Les voyageurs munis d'un billet de 2e classe n'ont pas pu changer de voiture.

Malgré cette situation involontaire, le personnel des trains des CFF a exigé un supplément de prix. Montre plus

Les pendulaires connaissent bien la scène : ceux qui arrivent à la dernière minute sur le quai montent souvent dans la première ou la dernière voiture du train. Même avec un billet de 2e classe, cela reste autorisé, à condition de rejoindre immédiatement une voiture de la classe correspondante.

Mardi soir, les voyageurs entre Berne et Zurich ont cependant dû faire face à un imprévu : la porte de communication entre la 1re et la 2e classe était bloquée à cause d’une panne technique, rapporte l’emission Espresso de la SRF.

En conséquence, des passagers avec des billets de 2e classe se sont retrouvés coincés en 1re classe. Malgré cette situation involontaire, le personnel du train leur a demandé un supplément, expliquant que ces voyageurs avaient profité des services de la première classe.

La procédure était «sévère, mais correcte».

Les CFF et Alliance SwissPass soulignent que ce genre d’incident est rare et que, dans ce type de situation, les voyageurs devraient changer de train par le quai dès que possible. Cependant, dans ce cas précis, le personnel à bord n’a pas accepté cette option.

Les CFF ont reconnu auprès de la SRF que la procédure suivie par le personnel était certes « correcte du point de vue tarifaire », mais « un peu sévère ». Lors des contrôles, le personnel doit prendre des décisions rapidement, ce qui demande du tact. Si cela se passe généralement bien, ce n’a pas été le cas cette fois-ci.

Les voyageurs concernés sont priés de s'adresser au service clientèle afin de faire examiner l'incident individuellement.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.