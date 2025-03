Près d'une année après son décès, Etienne Delessert fait l'objet d'une vaste exposition à l'Espace Arlaud à Lausanne. A voir dès vendredi et jusqu'au 29 juin, elle retrace le parcours de l'illustrateur vaudois, père notamment du personnage de Yok-Yok.

Sous l'oeil de Yok-Yok, l'exposition consacrée à Etienne Delessert démarre vendredi à l'Espace Arlaud à Lausanne. ATS

Quelque 170 créations d'Etienne Delessert sont à (re)découvrir à Lausanne. Elles sont issues, pour l'essentiel, des 220 oeuvres offertes par l'artiste peu avant sa mort au Canton de Vaud.

Ces oeuvres, conservées aux Archives cantonales vaudoises et à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, sont présentées dans dix pièces de l'Espace Arlaud. Elles y sont réparties par thématiques, de quoi embrasser l'ensemble de la carrière de celui qui fut illustrateur, dessinateur de presse, peintre, graphiste, écrivain ou encore entrepreneur dans les domaines de l'édition et des dessins animés.

«Son oeuvre est d'une grande richesse et d'une grande liberté. Son imagination était foisonnante», a rappelé le commissaire de l'exposition, Sébastien Dizerens, lundi lors d'une visite presse. Une oeuvre également «ambiguë», dans le sens qu'elle possède un côté «lumineux et joyeux» auquel s'oppose «un versus mélancolique et ténébreux», a-t-il poursuivi.

Livres, pochettes et affiches

Pour le côté lumineux, c'est évidemment le personnage de Yok-Yok qui s'impose. Le petit lutin au grand chapeau rouge, créé pour la TSR en 1976 avant de devenir le héros de plusieurs livres pour enfants, a droit à une salle à lui à l'Espace Arlaud.

Une multitude d'autres personnages colorés et d'animaux - surtout des chats - sont disséminés tout au long l'exposition. On les retrouve par exemple dans la section réservée à son travail avec Henri Dès, dont Etienne Delessert a dessiné la pochette de 25 disques.

L'exposition s'intéresse aussi à ses collaborations avec des figures majeures du 20e siècle comme Jean Piaget ou Eugène Ionesco. Ce dernier disait d'ailleurs «qu'Etienne Delessert est un grand artiste car il a su garder son âme d'enfant», a raconté Sébastien Dizerens.

Considéré comme l'un des précurseurs du nouveau livre d'images pour enfants, Etienne Delessert s'est aussi fait connaître en créant plusieurs affiches (publicitaires, de films, d'expositions, de spectacles), dont certaines sont présentées à l'Espace Arlaud.

Son travail de dessinateur de presse est, lui aussi, abordé dans une salle particulière. Durant sa carrière, le Lausannois a collaboré avec plusieurs médias suisses (Swissinfo, L'Hebdo, Construire), mais surtout américains (The Atlantic Monthly, The Boston Globe, Fortune, The New York Times ou encore The Wall Street Journal). «C'était une machine à idées», a relevé Sébastien Dizerens.

Autour de l'exposition

Pour permettre au public de se plonger encore plus dans le parcours d'Etienne Delessert, diverses actions de médiation culturelle accompagnent l'exposition. Plusieurs visites guidées, libres d'accès et sans inscription, sont notamment proposées.

Des partenariats pour des visites «inclusives» sont aussi prévus avec les associations AVIVO Vaud et Solidarité-Handicap mental. Un livret famille (4-8 ans) et un dossier pédagogique pour le corps enseignant de la 3P à 8P (6-12 ans) seront aussi accessibles.

Un ouvrage dirigé par l'éditrice et veuve de l'artiste, Rita Marshall, et contenant des essais de Jean-Claude Carrière, Jacques Poget ou encore Françoise Jaunin, sera en vente à l'Espace Arlaud. A noter aussi une collaboration avec BDFIL, qui permettra l'accès gratuit à l'exposition avec un billet du festival du 5 au 18 mai.

Américain d'adoption

Né en 1941 à Lausanne, Etienne Delessert est un véritable autodidacte, lui qui n'est pas passé par une école des Beaux-Arts. En soixante ans de carrière, démarrée en Suisse avant de se poursuivre à Paris puis New York, il a illustré plus de 80 livres, dont certains traduits en 14 langues et vendus à des millions d'exemplaires.

Distingué par le Grand Prix suisse du Design en 2023, il est mort d'un cancer à 83 ans, le 21 avril 2024, à son domicile de Lakeville dans le Connecticut, où il s'était installé en 1985.