Afghanistan L’espoir de trouver des rescapés du séisme se réduit

ATS

3.9.2025 - 06:39

Au troisième jour d'opérations de secours en Afghanistan, l'espoir de trouver des rescapés du séisme meurtrier s'amenuisait mercredi. Les survivants se retrouvent dans des conditions précaires, sans savoir de quoi demain sera fait.

La quasi-totalité des victimes ont été recensées dans la province de Kounar.
La quasi-totalité des victimes ont été recensées dans la province de Kounar.
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 06:39

03.09.2025, 07:04

Après un séisme de magnitude 6 survenu dans la nuit de dimanche à lundi, la terre a de nouveau tremblé mardi soir dans des provinces frontalières du Pakistan, replongeant des milliers de familles dans la peur.

La quasi-totalité des 1411 morts et 3124 blessés de ce tremblement de terre, l'un des plus meurtriers de l'histoire du pays, ont été recensés par les autorités afghanes dans la province de Kounar, mais celles de Laghman et de Nangarhar ont également été frappées.

Dans le district de Nourgal, à Kounar, des habitants sont encore sous les décombres et sont difficiles à secourir, a rapporté à l'AFP un haut fonctionnaire local.

Les glissements de terrain rendent très difficile l'accès à certains villages et hameaux. L'ONG Save the Children a rapporté qu'une de ses équipes avait marché 20 km pour «atteindre un village coupé du monde par des éboulements, transportant de l'équipement médical sur leurs dos».

En deux jours, le ministère de la défense a organisé 155 vols d'hélicoptères pour évacuer quelque 2000 blessés et leurs proches vers des hôpitaux de la région.

«C’est très dur à voir». Le bilan s'alourdit après le séisme en Afghanistan

«C’est très dur à voir»Le bilan s'alourdit après le séisme en Afghanistan

Coupes budgétaires

A Mazar Dara, un village de Kounar, une petite clinique mobile a été déployée pour apporter des soins d'urgence à des blessés, mais aucune tente n'a été montée pour abriter les rescapés, a constaté un correspondant de l'AFP.

Ces deux derniers jours, les autorités afghanes n'ont pas fait état de plan pour l'après-séisme, que ce soit en termes d'aide financière aux sinistrés, de stratégie de relogement, et, à plus long terme, de reconstruction.

Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement des talibans, a indiqué qu'un camp avait été établi dans le district de Khas Kunar pour stocker les fournitures d'urgence, tandis que deux autres centres ont été ouverts près de l'épicentre pour «gérer le transfert des blessés, l'enterrement des martyrs et les opérations de secours pour les rescapés». D'après l'ONU, des centaines de milliers de personnes pourraient être touchées par le drame.

L'Afghanistan, dirigé par les talibans, souffre des récentes coupes dans l'aide humanitaire internationale, américaine en tête. Face au désastre, les agences onusiennes ont toutes lancé des campagnes d'appel au don et ont déjà débloqué cinq millions de dollars du fonds mondial d'intervention d'urgence de l'ONU. Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une

Une «population exsangue». En Afghanistan, privée d’aide étrangère, le séisme frappe «au pire moment»

Une «population exsangue»En Afghanistan, privée d’aide étrangère, le séisme frappe «au pire moment»

