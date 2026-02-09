  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France L'état de l'enseignante poignardée «s'améliore un petit peu»

Basile Mermoud

9.2.2026

L'état de l'enseignante poignardée mardi dernier par un élève à Sanary-sur-Mer «s'améliore un petit peu», a affirmé lundi sur RTL le ministre de l'Education Edouard Geffray.

Cette professeure d'arts plastiques a été poignardée lors d'une pause en classe par un élève de 14 ans.
Cette professeure d'arts plastiques a été poignardée lors d'une pause en classe par un élève de 14 ans.
AFP

Agence France-Presse

09.02.2026, 09:11

«Aux dernières nouvelles, sa situation s'améliore un petit peu», a dit le ministre interrogé sur RTL. «Il faut attendre en réalité une semaine pour être sûr. On croise les doigts jusqu'à demain soir. Si demain soir, son état est resté identique, on aura de bonnes raisons d'espérer son rétablissement rapide», a-t-il ajouté.

Cette professeure d'arts plastiques a été poignardée lors d'une pause en classe par un élève de 14 ans. Cet élève de 3e a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après avoir reconnu les faits et expliqué avoir «voulu se venger» après plusieurs incidents relevés par l'enseignante. Celui-ci avait pris un couteau le matin dans sa cuisine avec l'intention de la «planter» car il avait «trop de haine» envers l'enseignante la jugeant «injuste avec lui».

L'élève présenté à un juge. L'enseignante poignardée « se bat contre la mort »

L'élève présenté à un jugeL'enseignante poignardée « se bat contre la mort »

Edouard Geffray va réunir ce lundi à 14H00 en «visio» tous les recteurs d'académie pour s'assurer que «toutes les mesures de sécurisation des établissements peuvent être prises».

«Il y a un tabou absolu, c'est qu'on ne touche jamais un professeur», a-t-il affirmé, appelant à un «sursaut collectif». «On ne peut pas tout demander à l'école», a-t-il encore dit, demandant «aux parents de parler à leurs enfants, de leur dire qu'on ne part pas de chez soi le matin avec un couteau».

Les plus lus

«Un affront à la grandeur de l'Amérique» : Trump fulmine contre le show de Bad Bunny
«Nous débarrasser des noirs!» : la Poste secouée par les propos racistes d’un cadre
«Ça n'a aucun sens !» - Le colère d’Ester Ledecká envers le CIO
Odermatt-Meillard : la Suisse aligne son duo star en combiné !
Achat sous haute tension : Trump commande des brise-glaces à Helsinki
Des remerciements de Woody Allen et Soon-Yi Previn à Jeffrey Epstein