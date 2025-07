L'été en Suisse fait une pause... aussi en août ?

Alors qu'en de nombreux endroits d'Europe, les gens transpirent sous le soleil, la Suisse est coincée dans une situation météorologique humide et froide. Les perspectives restent automnales... du moins pour le moment.

Actuellement, une image habituelle en Suisse alémanique : de fortes pluies. Photo : blue News

Dominik Müller Dominik Müller

Ceux qui ignorent le calendrier et se contentent d'observer le temps se croient actuellement en automne: températures inférieures à 20°C, averses et orages.

L'été, semble-t-il, n'a lieu ces jours-ci qu'en dehors de la Suisse. A l'exception de Reykjavík, aucune autre capitale européenne n'a connu lundi une température aussi fraîche que Berne. Le thermomètre de la capitale fédérale affichait 17 degrés l'après-midi. Même à Stockholm, Oslo ou Helsinki, il faisait nettement plus chaud, avec respectivement 24 et 23 degrés.

Et ce, bien que le 23 juillet ait marqué le début des «jours du chien». Traditionnellement, c'est un peu l'inverse des «Saints de glace»: cette période qui dure jusqu'au 23 août, désigne les jours les plus chauds de l'année.

Une dépression d'altitude au lieu d'une pression d'altitude

La raison pour laquelle le temps est si maussade et humide dans notre pays s'explique le mieux par ce qui nous fait défaut actuellement: une situation anticyclonique stable. Au lieu de cela, notre temps est déterminé par une dépression d'altitude et le temps instable qui l'accompagne.

Dans la commune argovienne de Bözberg, une «pluie du siècle» a même été enregistrée ce week-end avec une quantité de précipitations de 106 millimètres. De grandes quantités de précipitations sont tombées en très peu de temps: un événement qui, selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, MétéoSuisse, se produit plus rarement que tous les 50 à 100 ans.

Les perspectives à court terme ne laissent aucun espoir d'amélioration: selon le service météorologique MeteoNews, les précipitations s'atténueront certes mardi et le soleil aura nettement plus de temps de présence par rapport à lundi. Mais à partir du milieu de la semaine, les nuages seront à nouveau plus nombreux en plaine, accompagnés d'averses régulières.

Les premières tendances pour la fête nationale suisse et le week-end prochain ne donnent pas non plus beaucoup de raisons de se réjouir... du moins pour tous ceux qui aspirent au soleil et à la chaleur. «Il n'est pas improbable qu'un feu d'artifice naturel sous forme d'éclairs et de tonnerre accompagne la fête nationale», écrit MeteoNews dans un article de blog.

La pause estivale se poursuit

C'en est donc bel et bien fini des jours du chien? «Au cours du premier tiers du mois d'août, le temps ne sera probablement pas très différent de ce qu'il est actuellement», déclare Michael Eichmann de MeteoNews à blue News. Toujours est-il que, selon lui, il est tout à fait possible que les températures estivales reviennent ensuite.

D'autant plus qu'il existe encore différents modèles météorologiques qui prévoient un mois d'août plus chaud que la moyenne. Inversement, cela signifierait que l'été serait de retour au moins à partir du deuxième tiers du mois d'août. «De telles prévisions à long terme doivent toutefois être considérées avec prudence», précise Eichmann.

En 2014 et 2021, le temps était tout aussi mitigé durant la deuxième moitié de l'été. Il y a quatre ans, après un mois de juillet frais, les températures sont restées inférieures à la moyenne en août. Mais le passé ne doit pas nécessairement se répéter.