Ne rangez pas vos ventilos L'été fait son «come-back» la semaine prochaine!

Valérie Passello

14.9.2025

Selon les projections à moyen terme de MétéoSuisse, les Suisses romands ont de fortes chances de vivre un automne plus chaud que la moyenne. Plus près de nous, les jours qui viennent s'annoncent doux et dès mardi après-midi, la pluie ne sera plus de la partie. Le week-end prochain, le mercure pourrait reprendre l'ascenseur.

L'été n'a pas encore dit son dernier mot.
L'été n'a pas encore dit son dernier mot.
Imago

Rédaction blue News

14.09.2025, 11:55

Si l'automne a semblé s'installer la semaine dernière, l'été n'a pas encore dit son dernier mot. Dès mercredi et en tout cas jusqu'à dimanche, MétéoSuisse annonce un temps «bien ensoleillé et sec». Tout au plus quelques grisailles viendront briser la monotonie du ciel, à titre décoratif. Sur toute la période, les maxima devraient atteindre 24°C.

Demain lundi, de nombreuses formations nuageuses sont attendues en début de journée sur le Jura et le nord du pays. Mais ailleurs le temps sera bien ensoleillé. Le ciel deviendra plus chargé l'après-midi et ici ou là, des averses se produiront en fin de journée, voire de l'orage. Côté températures, la douceur sera de mise: un maximum de 25°C est annoncé.

Mardi, le temps deviendra assez ensoleillé et sec, après les dernières averses matinales.

Côté températures, la fin de la semaine sera carrément estivale par endroits. Il fera particulièrement chaud en Valais, où le mercure devrait grimper jusqu'à 28°C vendredi, 29°C samedi et 27°C dimanche.

L'automne en Suisse romande? Chaud devant!

Selon le blog de MétéoSuisse, même si l'arrivée officielle de l'automne est prévue pour le 22 septembre, l’automne météorologique a déjà commencé le 1er septembre.

Selon les prévisions météorologiques à moyen terme, qui se basent sur des modèles et dont on ne peut, par conséquent, pas assurer la fiabilité totale, l'Europe centrale pourrait connaître un automne plus chaud et un peu plus sec que la normale.

Le blog de MétéoSuisse explique: «Pour les prévisions saisonnières, on calcule une moyenne des conditions sur un mois (ou trois mois pour toute la saison) sur des zones géographiques assez vastes».

MétéoSuisse a aussi ses prévisions saisonnières, basées sur des méthodes statistiques. Selon ces dernières (Probabilité: plus de 60%), les mois de septembre à novembre 2025 seront «vraisemblablement chauds par rapport à la norme en Suisse romande».

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

14.09.2025

