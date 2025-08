L’été va faire son grand retour cette semaine !

Après de nombreuses journées humides et fraîches en juillet, une amélioration est en vue, du moins pour tous ceux qui aspirent à des journées d'été chaudes et ensoleillées. «Au cours de la semaine prochaine, les signes d'un temps très estival seront de plus en plus nombreux», écrit MétéoSuisse sur son blog.

Les températures devraient prendre l’ascenseur cette semaine. sda

Rédaction blue News Gregoire Galley

Dès demain mardi, les températures devraient grimper jusqu'à 26 degrés en. Cependant, des orages pourraient se former surtout sur les reliefs. Un temps estival plus stable est prévu à partir de jeudi. Vendredi, la barre des 30 degrés devrait à nouveau être franchie mais le risque d'averses et d'orages augmentera aussi.

Les prévisions pour le week-end s'annoncent agréables avec des températures allant jusqu'à 29 degrés et beaucoup de soleil. De quoi réjouir ceux qui pensaient que l’été était déjà fini.