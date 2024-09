L'étrange rencontre avec un OVNI de Betty et Barney Hill

Il s'agit du premier récit détaillé d'un enlèvement par des extraterrestres: l'histoire de Barney et Betty Hill semble plausible, mais ce qui s'est réellement passé reste flou. En tout cas, cela donne la chair de poule.

Barney et Betty Hill posent avec un article de journal relatant leur expérience. imago/UIG

Fabian Tschamper

Leur histoire a façonné le dialogue actuel sur les rencontres du quatrième type, et sur les observations d'OVNI dans le monde entier.

En septembre 1961, Betty et Barney Hill se rendent de Montréal au Canada à Portsmouth dans l'État américain du New Hampshire - ils rentrent de leur lune de miel tardive. Sur la route, ils traversent les White Mountains du New Hampshire et sont témoins d'un événement extraterrestre.

Ils sont catapultés sous les feux de la rampe et racontent largement leur expérience - avec des preuves à l'appui ?

Lune de miel de l'horreur

Mais revenons-en au début de l'histoire: Betty et Barney avaient tous deux de longues journées de travail à Portsmouth. Betty était assistante sociale dans le domaine de la protection de l'enfance. Barney gagnait son pain quotidien en tant que postier, parcourant souvent 100 kilomètres par jour et continuant à travailler la nuit.

La relation entre une femme blanche et un homme noir n'était pas encore totalement acceptée à cette époque, c'est pourquoi le couple s'est également engagé pour les droits civiques. Ils se sont toujours portés volontaires pour aider dans leur église locale et étaient membres de l'organisation des droits de l'homme NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Pendant des vacances prolongées, les Hills prévoient donc un road-trip de Montréal jusqu'aux chutes du Niagara - leur séjour doit durer trois jours. Ils sont alors mariés depuis 16 mois, mais n'ont pas trouvé le temps de partir en lune de miel jusque-là. Lorsque le moment est enfin venu, ils montent dans leur voiture et prennent la route.

Le troisième et dernier jour de leur voyage, Betty et Barney quittent un restaurant dans l'État américain du Vermont à 22 heures environ et espèrent rentrer à Portsmouth en quatre heures - ils arriveront normalement à 2 heures du matin.

Pendant leur trajet, le couple remarque une lumière vive dans le ciel qui semble le suivre. Au fur et à mesure des kilomètres parcourus, la lumière s'agrandit et s'intensifie.

Un objet plat repéré aux jumelles

Barney est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et un passionné d'aviation - il ne se soucie pas beaucoup de la lumière, du moins au début. Il conclut de ses observations qu'il ne peut s'agir d'un vol de passagers ou d'un hélicoptère, car nous sommes en pleine nuit. Barney attribue l'apparition à un satellite qui a dévié de sa trajectoire.

La lumière continue à suivre les collines, même à travers les routes sinueuses des White Mountains. Elle disparaît derrière les arbres, puis réapparaît soudainement.

La curiosité du couple prend le dessus et ils s'arrêtent au bord de la route pour examiner l'apparition. À l'aide de jumelles, Betty constate qu'il ne s'agit pas d'un satellite. D'après son récit, elle voit cette nuit-là un objet en rotation rapide dans les airs - une soucoupe volante. Barney se sent mal à l'aise, mais il s'en remet à son pragmatisme. Il accueille avec scepticisme une explication extraterrestre. Mais d'où pourrait provenir cette lumière ?

Ils poursuivent leur route, mais lorsqu'ils atteignent Lincoln dans le New Hampshire, l'objet flotte à environ 30 mètres au-dessus de leur voiture.

C'est ainsi que Betty et Barney Hill ont décrit l'apparition des extraterrestres. imago stock&people

Barney s'arrête brusquement, sort son arme de poing et sort de la voiture. Il voit quelque chose qui ressemble à un jet en termes de taille, mais qui est «plat comme une omelette». Les Hills repèrent des personnages en uniforme gris derrière les fenêtres de l'objet. Ceux-ci disent à Betty de ranger ses jumelles. Barney veut pointer son pistolet sur l'objet, mais il ne peut pas - pour des raisons inexplicables.

Par pure peur, les Hills s'enferment dans leur voiture et s'enfuient à toute vitesse. Pendant leur fuite, ils entendent un bip sonore provenant du coffre, s'assoupissent et perdent connaissance.

Le lendemain matin, ils se réveillent dans leur maison de Portsmouth, sans aucun souvenir des événements de la nuit précédente. Cependant, les chaussures de Barney sont très usées, la robe de Betty est déchirée et ses montres-bracelets se sont arrêtées.

Des souvenirs sous hypnose

L'événement a un effet traumatisant sur Betty. Elle se renseigne dans une bibliothèque sur un groupe civil qui étudie les phénomènes inhabituels dans le ciel, écrit même une lettre à l'armée de l'air américaine dans laquelle elle rédige son inquiétude autour de la radioactivité. Dans les années qui suivent, le couple est assailli de cauchemars troublants, hanté par l'angoisse.

Ils décident de consulter le docteur Benjamin Simon, psychiatre. Il doit les aider à se souvenir des événements de cette nuit inquiétante.

Après d'innombrables séances qui s'étendent sur plusieurs mois, le Dr Simon hypnotise le couple - avec succès. Les Hills racontent que l'OVNI a atterri sur leur voiture alors qu'ils étaient en fuite. Les Gris - en anglais : the greys - les auraient drogués et transportés sur une longue rampe dans le vaisseau spatial.

Le Dr Benjamin Simon a interrogé les Hills sous hypnose sur les événements survenus dans les White Mountains - ils s'en sont souvenus en détail. imago/United Archives International

Dans l'ovni lui-même, ils auraient été séparés et examinés individuellement. Les êtres gris auraient prélevé des échantillons de cheveux, d'ongles et de peau - et les auraient placés soigneusement sur une table en verre. Ils auraient également été piqués avec des aiguilles, dans les bras, les jambes, la tête. Betty raconte même qu'une aiguille a été plantée dans son estomac pour faire un test de grossesse.

Pendant l'enlèvement, il y avait également un être qui semblait être le chef. Il a assisté aux expériences. Betty se souvient même avoir demandé à «ces horreurs» où elles se rendaient. Sous hypnose, Betty parvient à copier la carte des étoiles et, des années plus tard, une femme du nom de Marjorie Fish attribue cette carte au système Zeta Reticuli.

Plus de mystère dans les histoires d'extraterrestres

L'histoire de Betty et Barney Hill n'était pas la première histoire d'enlèvement par des extraterrestres - mais elle semblait la plus plausible et était du moins la mieux documentée.

Les Hill ont eu une influence significative sur la manière dont les aliens sont dépeints dans notre société, dans la culture populaire. Soudain, les formes de vie extraterrestres ont été enveloppées de plus de mystère qu'auparavant. Les enquêtes et les trous de mémoire sont devenus la norme dans ce contexte - comme par exemple dans «X-Files», mais aussi dans d'innombrables autres médias comme les films ou les livres de science-fiction.

Bien que les Hills soient aujourd'hui tous deux décédés, les événements des White Mountains ont fondamentalement changé l'image des visiteurs extraterrestres pour toujours.

