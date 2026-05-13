Leur fille de 21 mois sort de la crèche «ivre morte» - Enquête ouverte

Une enquête préliminaire contre X a été ouverte après qu'un bébé de 21 mois a été retrouvé «alcoolisé» après une journée dans une micro-crèche de l'Oise, a indiqué mercredi le parquet de Senlis à l'AFP, confirmant des informations du Parisien.

Les médecins avaient constaté qu'un bébé de 21 mois était «alcoolisé». (image d'illustration) Imago

Agence France-Presse Valérie Passello

Cette enquête fait suite au signalement le 20 mars d'un hôpital, où les médecins avaient constaté qu'un bébé de 21 mois était «alcoolisé» et d'une plainte déposée par ses parents à Orry-la-Ville (Oise), a précisé le procureur de Senlis Loïc Abrial.

Selon des informations publiées mercredi par Le Parisien, les parents d'une petite fille de 21 mois l'avaient déposée à la crèche «Les Petits Gaulois» du village de Plailly (1.800 habitants) le matin du 17 mars, puis avaient été appelés pour la récupérer dans l'après-midi, alors qu'elle «n'arrêtait pas de tomber».

Ils l'avaient alors conduite à l'hôpital, où les médecins avaient détecté un taux d'alcool de 2,14g dans le sang, et conclu que la petite fille était donc «ivre morte», selon ce média.

«Les investigations se poursuivent actuellement» dans le cadre de cette enquête qui a été «confiée à la brigade de gendarmerie d'Orry-la-Ville», a précisé M. Abrial.

La micro-crèche, qui fait depuis le 20 mars l'objet d'une «fermeture administrative temporaire», décidée «à titre conservatoire à la suite de l'hospitalisation» de l'enfant, devrait rouvrir «courant juin 2026», a indiqué la communauté de communes de l'Aire cantilienne, dont fait partie Plailly, dans un communiqué.

Les investigations «engagées par les autorités compétentes, en lien avec les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et le gestionnaire de l'établissement» ainsi que des «expertises réalisées ces dernières semaines», «n'ont pas permis d'identifier, à ce jour, d'élément de malveillance ou de maltraitance de la part des professionnels de la structure», y est-il également précisé.

La communauté de communes ajoute que «l'enfant concerné se porte bien aujourd'hui».

Cette micro-crèche, qui fait partie du groupe «People & Baby», peut accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément. Sollicité par l'AFP, le groupe People & Baby n'était pas joignable dans l'immédiat.

Depuis la mort d'une fillette de 11 mois dans une autre crèche de ce groupe en 2022, des critiques contre le secteur se sont multipliées, ses détracteurs pointant - dans certains groupes - une course à la rentabilité au détriment de la sécurité des enfants.

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