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Etats-Unis L'ex-maire de New York Rudy Giuliani hospitalisé dans un état «critique»

ATS

4.5.2026 - 03:02

L'ancien maire de New York Rudy Giuliani est hospitalisé dans «un état critique mais stable», a indiqué dimanche son porte-parole. Il n'a pas précisé la nature des problèmes de santé de l'ex-avocat de 81 ans.

Rudy Giuliani, ex-avocat personnel de Donald Trump, avait joué le rôle de fer de lance lors de la campagne pour faire invalider les résultats du scrutin présidentiel qui avait été remporté par Joe Biden (archives).
Rudy Giuliani, ex-avocat personnel de Donald Trump, avait joué le rôle de fer de lance lors de la campagne pour faire invalider les résultats du scrutin présidentiel qui avait été remporté par Joe Biden (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.05.2026, 03:02

04.05.2026, 06:01

«Le maire Giuliani est un battant qui a affronté chaque épreuve de sa vie avec une force inébranlable et il se bat aujourd'hui avec ce même niveau de détermination», a ajouté son porte-parole sur le réseau social X. Il n'a pas mentionné la date de son hospitalisation. Le quotidien The New York Times a rapporté qu'il est hospitalisé en Floride.

Cet ancien procureur à poigne, qui s'était fait connaître en portant de rudes coups à la mafia new-yorkaise et loué pour sa gestion de l'après attentats du 11 septembre 2001, avait échoué lors de la primaire républicaine pour l'investiture présidentielle en 2008.

Mais l'ex-avocat personnel du président américain Donald Trump était tombé en disgrâce en 2023, quand il avait été condamné à verser 148 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation sur fond d'accusation de tricherie électorale lors de l'élection présidentielle de 2020.

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M. Giuliani avait joué le rôle de fer de lance lors de la campagne pour faire invalider les résultats du scrutin présidentiel qui avait été remporté par le démocrate Joe Biden. Il a depuis lors été radié du barreau de New York et de Washington.

En novembre dernier, il faisait partie des 77 personnes impliquées dans la tentative d'inverser les résultats du scrutin présidentiel de 2020 à être graciées par Donald Trump. Le président américain a salué M. Giuliani comme étant un «véritable guerrier» et le meilleur maire de l'histoire de New York selon lui.

«Quelle tragédie qu'il ait été traité aussi mal par les fous de la gauche radicale, tous des démocrates. Et il avait raison sur tout», a ajouté M. Trump au sujet de son ancien avocat. «Ils ont triché lors des élections, fabriqué des centaines d'histoires, fait tout ce qui était possible pour détruire notre nation et, maintenant, regardez Rudy. Tellement triste!», a-t-il poursuivi.

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