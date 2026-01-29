L'ex-maire et la «voyante ventriloque»: une affaire qui n'en finit plus

La cour d'appel de Montpellier a ordonné jeudi la libération de l'ancien maire LR d'Agde (Hérault) Gilles d'Ettore, réincarcéré depuis le 21 janvier pour non-respect de son contrôle judiciaire alors qu'il s'apprêtait à annoncer sa candidature aux municipales.

Agence France-Presse Valérie Passello

Le personnage principal de ce dossier très médiatisé est une mère de famille qui s'était construit une notoriété à Agde en tant que voyante et guérisseuse.

En garde-à-vue, elle a expliqué avoir réussi, en modifiant sa voix, à abuser de ses proches en leur faisant croire qu'ils étaient «en conversation avec un être surnaturel provenant de l'au-delà».

Elle aurait en particulier utilisé ce stratagème pour inciter l'ancien maire LR d'Agde, Gilles d'Ettore, dont elle était proche, à lui obtenir auprès d'entrepreneurs de nombreux avantages, dont des voyages et des travaux dans sa maison, ainsi que l'embauche de membres de sa famille par la mairie.

Dans ce dossier, Gilles d'Ettore, 57 ans, est mis en examen pour prises illégales d'intérêts, détournement de fonds publics et corruption. L'ancien député UMP, qui conteste les charges portées contre lui, avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juin 2024, après trois mois de détention provisoire.

«Rencontres fortuites»

La chambre de l'instruction de la cour appel n'a pas immédiatement détaillé les modalités du contrôle judiciaire que devra respecter M. d'Ettore, empêtré depuis deux ans dans cette rocambolesque affaire dite de la «voyante ventriloque».

Celui qui a dirigé Agde pendant 23 ans et souhaitait se représenter en mars prochain, avait notamment interdiction de rencontrer des dizaines de personnes: témoins, mis en examen, élus ou fonctionnaires territoriaux....

Or, début janvier, il a été aperçu à Agde avec un responsable des infrastructures portuaires et à deux manifestations publiques, en présence notamment de son successeur, Sébastien Frey.

Interpellé, il avait été renvoyé en prison le 21 janvier sur décision du juge des libertés et de la détention. Lors de l'audience mardi, l'avocate générale avait réclamé la confirmation de cette décision, estimant que l'ex-élu avait rompu la «confiance» de la justice.

Visiblement ému dans le box, Gilles d'Ettore a imploré la «clémence» de la cour, expliquant que ces rencontres «fortuites» étaient à replacer dans le contexte des décès récents de son frère et de sa mère.