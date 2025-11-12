  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espagne L’ex-mausolée de Franco sera bientôt remodelé

ATS

12.11.2025 - 03:57

L'impressionnant mausolée du «Valle de los Caídos», site emblématique du franquisme qui abritait jusqu'en 2019 la tombe du dictateur, va bientôt être remodelé, a annoncé mardi le ministère espagnol du logement.

La basilique qu'a fait ériger France est couronnée d'une croix de 150 mètres de haut (archives).
La basilique qu'a fait ériger France est couronnée d'une croix de 150 mètres de haut (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 03:57

12.11.2025, 07:08

«'La base et la croix', projet gagnant du concours international d'idées pour la 're-signification' de la vallée de Cuelgamuros [...] propose une nouvelle vision de l'ensemble monumental» alliant «discrétion dans le paysage, tout en assumant une transformation claire de l'environnement», indique le ministère sur le réseau social X, à quelques jours du 50e anniversaire de la mort de Franco, le 20 novembre 1975.

Le «Valle de los Caídos» (la «vallée des déchus"), rebaptisé «Valle de Cuelgamuros» par le gouvernement de gauche, reste un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du franquisme.

Afin d'éviter que cet endroit ne demeure un lieu de recueillement, le gouvernement de Pedro Sánchez avait lancé ce concours d'architecture anonyme «pour modifier conceptuellement la dimension affective» du lieu.

Décryptage. Espagne: 50 ans après sa mort, Franco gagne en popularité

DécryptageEspagne: 50 ans après sa mort, Franco gagne en popularité

Des milliers de corps inhumés

Le premier ministre socialiste s'est efforcé depuis son arrivée à la tête de l'exécutif (2018) de réhabiliter la mémoire des victimes de la guerre civile et du franquisme. A cette fin, il a fait voter en 2022 une loi dite de «mémoire démocratique», qui honore les victimes de la dictature et incite les autorités locales à éliminer les symboles du régime franquiste.

Le site de l'ex-Valle de los Caídos abrite une basilique érigée sur ordre de Franco à 50 kilomètres de Madrid. C'est là que reposait son corps jusqu'à son exhumation en 2019.

Dans la basilique, couronnée d'une croix de 150 mètres de haut visible à plusieurs kilomètres, reposent quelque 33'000 combattants ayant appartenu aux deux camps de la guerre civile: les franquistes et les républicains. Parmi ces derniers, les corps de beaucoup d'entre eux y ont été emmenés sans même que leurs familles en soient informées.

Les restes de Franco ont occupé une place privilégiée dans l'autel de la basilique de sa mort jusqu'en octobre 2019, lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez les a transférés dans un cimetière de la banlieue de Madrid.

Les plus lus

Le plus grand porte-avions américain attise les tensions avec le Venezuela
Cette démocrate pourrait donner des sueurs froides à Donald Trump
«Si on pense qu'on a la science infuse en restant dans nos montagnes, on est mort»
«Imbécilité» - Le gouverneur de Californie se paie la tête de Trump !
Les collaborateurs d'une entreprise suisse de matelas en difficulté se confient
Economies budgétaires obligent, «KKS» annule une célèbre fête de Noël !