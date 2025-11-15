L'ex-roi Juan Carlos règle ses comptes avec son fils Felipe

Dans sa nouvelle autobiographie «Reconciliación», l'ex-roi d'Espagne Juan Carlos revient sur sa vie et son œuvre - et critique son fils Felipe - le roi actuel.

Le roi d'Espagne Felipe garde depuis des années ses distances avec son père controversé, l'ancien roi Juan Carlos. Image : Paco Campos/EFE/EPA/dpa

Bruno Bötschi

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos vit depuis cinq ans en exil à Abu Dhabi.

Dans sa biographie "Reconciliación" ("Réconciliation"), l'ex-monarque donne maintenant un aperçu de sa relation avec sa famille.

Selon les premiers rapports des médias, il n'aurait que quelques mots amicaux pour son fils, le roi Felipe, dans le livre. Montre plus

Depuis août 2020, l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos vit en exil à Abu Dhabi.

Onze ans après avoir quitté le trône, l'homme de 87 ans s'exprime à nouveau avec son autobiographie «Reconciliación » («Réconciliation»).

Le livre, que l'ex-monarque a écrit en collaboration avec l'écrivaine française Laurence Debray, est déjà en librairie depuis quelques jours en France, alors qu'il ne devrait paraître qu'en décembre en Espagne.

«Juan Carlos écrit à tort et à travers»

Après une série de scandales, Juan Carlos avait démissionné il y a douze ans en faveur de son fils Felipe. Depuis, les relations entre les deux hommes sont considérées comme compliquées et tendues.

Les fans royaux ne sont donc pas surpris que Juan Carlos n'ait pas que des mots gentils pour son fils de 57 ans dans ses mémoires. Le magazine «Stern» a même titré cette semaine : «Juan Carlos écrit autour de la tête et du cou».

Selon le magazine allemand, l'ex-monarque affirme dans son livre que Felipe lui a «tourné le dos». Le manque de compassion de son fils semble avoir particulièrement blessé Juan Carlos.

Ce n'est apparemment pas la première brouille au sein de la famille royale espagnole : le mariage de Felipe en 2004 avec la journaliste Letizia Ortiz Rocasolano n'avait déjà pas renforcé la cohésion - du moins aux yeux de Juan Carlos.