L'expulsion forcée d'une famille ébranle Lucerne

L'expulsion d'une famille avec un bébé et un dossier de psychothérapie ébranle Lucerne: alors que les autorités renvoient aux normes juridiques, les critiques demandent un moratoire sur les expulsions forcées de familles.

Une famille qui demande l'asile à Lucerne doit être expulsée. Image symbolique : KEYSTONE

Samuel Walder Samuel Walder

Le mardi matin 27 mai 2025, environ 16 policiers sont entrés dans un centre d'hébergement d'urgence de Lucerne - l'objectif était d'expulser une mère et ses trois jeunes enfants.

Sa demande d'asile avait été rejetée et la Turquie était le pays de retour. Le fils a dix ans, ses deux frères et sœurs quatre ans et neuf mois. Ce qui reste, c'est l'indignation et de nombreuses questions en suspens. C'est ce que rapporte «Zentralplus».

Selon l'association «Parlement des migrantes», qui se base sur les déclarations de la mère, le plus jeune enfant aurait crié pendant plus d'une heure durant le transport vers l'aéroport, sans que la mère ne soit autorisée à le calmer.

Elle-même rapporte avoir été attachée. La police lucernoise n'a pas démenti cette information, mais ne l'a pas non plus confirmée. Les agents ont agi «de manière proportionnée et en fonction de la situation», est-il dit.

Protestation devant l'office des migrations - critiques de la gauche aux verts

La famille est désormais arrivée en Turquie, sans ressources. La mère a trouvé refuge chez un ami, écrit-elle par WhatsApp. Son mari avait déjà été rapatrié en avril. Selon ses propres indications, la femme suivait un traitement psychologique en Suisse et son fils aurait également reçu une aide thérapeutique.

Vendredi soir, environ deux douzaines de personnes ont manifesté devant l'Office des migrations de Lucerne. Organisé par le Parlement des migrantes, soutenu par des organisations comme Solinetz Luzern et Seebrücke Schweiz. Leurs revendications: un moratoire sur les expulsions de familles avec des enfants mineurs, une révision des pratiques policières et une transparence totale.

Le député cantonal vert Samuel Zbinden se montre lui aussi ébranlé. «Si l'expulsion a eu lieu de cette manière, ce n'est en aucun cas la manière dont on peut traiter une mère avec des enfants en bas âge», dit-il. Le déploiement policier de 16 personnes est «à peine proportionnel» au vu des circonstances.

Gouvernement: dernière étape après l'échec de la procédure

Le département de la justice et de la sécurité de Lucerne défend l'expulsion comme juridiquement correcte. «La famille a reçu une décision d'asile négative exécutoire. Tous les moyens légaux avaient été épuisés», explique-t-on.

L'offre de retour volontaire a été soumise, mais elle a été refusée: il ne restait donc plus que l'exécution forcée, selon le canton.

Les expulsions sont toujours pénibles, en particulier pour les familles. Les autorités ont souligné que les renvois à Lucerne se faisaient selon des normes humanitaires. Les droits des enfants et les aspects médicaux sont pris en compte. Mais le département reste lui aussi muet sur les reproches concrets.

«L'objectif ne doit pas être le traumatisme»

Samuel Zbinden demande davantage: «La référence aux normes juridiques ne suffit pas. Il faut un engagement clair en faveur de la protection des enfants et des personnes souffrant de troubles psychiques». Les rapatriements ne doivent pas conduire à des souffrances supplémentaires «ils doivent être dignes de l'être humain».

Sa demande: un traitement transparent, également dans le cas actuel. Et à moyen terme, pas de renvois forcés de familles avec enfants ou de personnes bénéficiant d'un suivi psychologique.

La Commission nationale exhorte à la considération

La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) accompagne régulièrement des expulsions et critique dans un rapport actuel le fait que les parents sont souvent attachés en présence de leurs enfants. Elle conseille en outre d'éviter les mesures de contrainte sur les femmes enceintes et allaitantes.

Des policiers en civil, pas d'armes, pas de séparation des parents et des enfants: telles sont les recommandations. Ces normes ont-elles été respectées lors de l'expulsion de la famille lucernoise? Ce n'est pas clair à ce jour.

Obstacles juridiques - peu de chances de recours

Les chiffres du canton le montrent: les recours contre les expulsions n'ont guère de succès. En 2024, 72 cas ont été examinés par le tribunal des mesures de contrainte. Seules cinq décisions ont été jugées partiellement ou totalement illégales. Au niveau fédéral, aucun cas n'a été jugé.

Samuel Zbinden y voit un problème structurel: «De nombreuses personnes concernées ne se sentent pas traitées de manière équitable ou n'ont tout simplement pas la possibilité de se défendre».

Le renvoi de cette mère et de ses enfants met en lumière les abîmes humanitaires des renvois forcés. Entre l'État de droit et la dignité humaine, la frontière est mince. Et une question reste en suspens: quelle dose d'humanité un pays peut-il se permettre ?