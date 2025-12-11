  1. Clients Privés
Coûts supplémentaires L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

ATS

11.12.2025 - 08:49

Les travaux d'agrandissement de la gare de Berne dureront deux ans de plus que prévu et coûteront beaucoup plus cher. La mise en service est désormais fixée à 2031 et les coûts supplémentaires s'élèveront entre 200 et 250 millions de francs, ont annoncé jeudi les CFF.

L'extension de la gare de Berne prend à nouveau du retard (archives).
L'extension de la gare de Berne prend à nouveau du retard (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 08:49

11.12.2025, 10:58

Des obstacles imprévus lors des travaux de construction expliquent ce retard. Il s'agit notamment de problèmes statiques, de plans de construction anciens et incomplets ainsi que de la découverte de substances nocives. Les travaux auraient dû s'achever en 2029.

La prolongation de la durée des travaux entraîne une hausse des coûts de construction. Ceux-ci augmentent aussi en raison des conditions architecturales et géologiques difficiles, précisent les CFF dans un communiqué commun avec la Ville de Berne et les Transports régionaux Berne-Soleure (RBS).

Travaux complexes

Les maîtres d'ouvrage ont déjà reporté l'ouverture de la nouvelle infrastructure en raison de difficultés géologiques et de travaux complexes. Le projet d'extension de la gare de Berne se heurte également à des oppositions liées au nouvel accès près du Hirschengraben.

Au cours de la phase actuelle des travaux, les CFF ont découvert de l'amiante dans le sous-sol et des conduites qu'ils ont dû déplacer. D'anciens plans ne correspondaient plus non plus à la réalité du terrain, des corrections qui ont pris du temps, obligeant les responsables du chantier à adapter le calendrier.

Les CFF ont toutefois fait état d'avancement des travaux. Quatre des six quais ont été surélevés, permettant d'accéder aux trains sans marches. L'installation de nouveaux plafonds, qui devraient rendre la gare plus lumineuse, progresse également. Les travaux de modernisation de la gare souterraine du RBS avancent aussi.

Deuxième plus grande gare

Le projet «Zukunft Bahnhof Bern» (Avenir de la gare de Berne) comprend plusieurs sous-projets des CFF, de la Ville de Berne et du RBS. Certains travaux requièrent de la place sur les quais, ce qui accentue l’exiguïté de l’espace à disposition pour les passagers.

L'extension de la gare est considérée comme urgente. La deuxième plus grande gare de Suisse a en effet atteint ses limites en termes de capacité.

