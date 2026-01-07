  1. Clients Privés
Station de ski Leysin : un secteur fermé en raison d'un éboulement de roches

ATS

7.1.2026 - 16:48

Un éboulement de roches est survenu dans la nuit de lundi à mardi sur le domaine skiable de Télé-Leysin-les Mosses-La Lécherette (TLML). Il n'y a eu aucun blessé. Par mesure de sécurité, la direction de TLML indique mercredi que le secteur Chaux de Mont, le Snowpark, la yourte «Free Style» et le télésiège Aï Chaux de Mont sont momentanément fermés.

En raison d'un éboulement, le secteur Chaux de Mont, le Snowpark, la Yourte Free Style et le télésiège Aï Chaux de Mont sont fermés jusqu'à nouvel ordre (archives).
En raison d'un éboulement, le secteur Chaux de Mont, le Snowpark, la Yourte Free Style et le télésiège Aï Chaux de Mont sont fermés jusqu'à nouvel ordre (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:48

«Des études relevant de la stabilité de la falaise ainsi que de la remise en fonction du télésiège doivent être menées afin d'obtenir toutes les garanties pour une utilisation sûre et fiable», indique un communiqué de presse des TLML. Indépendamment de cet arrêt, le domaine reste largement accessible avec ses 40 km de pistes et neuf remontées mécaniques qui restent ouvertes et accessibles, est-il précisé.

