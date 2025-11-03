  1. Clients Privés
Saison périlleuse L’Himalaya théâtre d’une nouvelle tragédie ?

Gregoire Galley

3.11.2025

Des recherches étaient en cours lundi au Népal pour retrouver deux alpinistes italiens portés disparus lors d'une tentative d'ascension du mont Panbari (6.887 m) dans l'Himalaya, a-t-on appris auprès du département népalais du tourisme.

Des recherches étaient en cours lundi au Népal pour retrouver deux alpinistes italiens portés disparus (image d’illustration).
Des recherches étaient en cours lundi au Népal pour retrouver deux alpinistes italiens portés disparus (image d’illustration).
IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse

03.11.2025, 10:52

Les deux grimpeurs, Stefano Farronato et Alessandro Caputo, «étaient bloqués au camp 1 à cause de fortes chutes de neige et n'ont plus donné de nouvelles depuis samedi», a précisé à l'AFP le porte-parole du département, Himal Gautam. Le chef de l'expédition a pu être secouru au camp de base par un hélicoptère dimanche.

La semaine dernière, le cyclone Montha, formé dans le Golfe du Bengale, a causé de fortes pluies et chutes de neige au Népal, isolant de nombreux randonneurs et touristes dans tout le pays.

Selon le président de l'Association des agences de randonnée du Népal Sagar Pandey, plus d'un millier de personnes ont été secourues depuis mardi dernier. «La faible visibilité a rendu les vols d'hélicoptères très difficiles. Mais la météo s'est améliorée», a-t-il ajouté.

Le Népal, qui compte huit des dix plus hauts sommets du monde, accueille chaque année des centaines d'alpinistes au printemps et en automne, une saison considérée comme plus périlleuse en raison du froid et de la neige notamment. Ces derniers jours, au moins trois alpinistes, un Français, un Sud-Coréen et un Australien, y ont trouvé la mort.

Il souffrait d'une leucémie. Rescapé d'une tumeur au cerveau, un alpiniste de 39 ans se tue dans l'Himalaya

Il souffrait d'une leucémieRescapé d'une tumeur au cerveau, un alpiniste de 39 ans se tue dans l'Himalaya

