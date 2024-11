Le plafond de stratus protecteurs va s'envoler et les beaux moments ensoleillés de l'été indien ne seront plus qu'un souvenir: dès lundi prochain, MeteoSuisse annonce le passage à un temps perturbé. La neige descendra progressivement au-dessous de la barre fatidique des 1000 mètres.

En fin de semaine prochaine, la neige tombera au-dessous de 1000 mètres. IMAGO/Pond5 Images

Rédaction blue News Valérie Passello

À en croire MétéoSuisse, il va falloir bien profiter des derniers jours de cette semaine: le temps va se dégrader à partir de dimanche.

Si la météo nous a offert une longue série de «copiés-collés», avec des nappes de stratus sur le Plateau et un temps ensoleillé ailleurs et au-dessus, la donne va changer dès la semaine prochaine. Dimanche sera «une journée de transition vers un temps perturbé», annonce l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.

Les premières précipitations sont prévues à partir de dimanche soir. Elles s'installeront vraisemblablement pour toute la semaine.

La neige d'abord à 1000 mètres, puis...

MétéoSuisse prévoit lundi un temps très nuageux avec des précipitations en toutes régions. Grisaille et précipitations sont aussi au menu de mardi. Le vent sera aussi de la partie.

Lundi, la limite de la neige sera en baisse, mais se cantonnera vers 1300 m d'altitude. Mardi, la limite de la neige sera encore incertaine, mais se situera «a priori autour de 1000 m», estime MétéoSuisse.

Un front froid actif va probablement passer sur nos régions mercredi, entraînant un temps nuageux, des précipitations et une baisse de la limite pluie-neige en dessous de 1000 m. Le même type de temps est annoncé en tout cas jusqu'à jeudi, avec la limite de la neige toujours au-dessous de 1000 mètres.

De 8 à 9°C en début de semaine, le mercure devrait tourner autour des 4 à 5°C jeudi et vendredi.

C'est de saison!

Alors que certains attendent la saison froide et la neige avec impatience, d'autres râlent dès que les sommets blanchissent et que le mercure retombe. Mais 2024 semble être dans la moyenne en ce qui concerne les premières neiges en plaine, indique encore MétéoSuisse.

«Sur le Plateau central, cela se produit en moyenne au cours de la troisième décade de novembre. Dans les régions de plaine de la Suisse romande et de la Suisse du Nord-Ouest au cours des premiers jours de décembre», est-il précisé.

À noter encore qu'il ne s'agit là que d'une moyenne, l'arrivée des premières neiges variant beaucoup d'une année à l'autre. À noter que l'an dernier, la neige est arrivée dans les Alpes le 1er novembre, marquant une transition brusque de l'été à l'hiver, sous l'influence de la tempête Ciaran.