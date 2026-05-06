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Un suspect interpellé L'horreur en France: une ado de 14 ans lardée de coups de couteau

Valérie Passello

6.5.2026

Une collégienne de 14 ans a été tuée à l'arme blanche mercredi à Fère-en-Tardenois (Aisne) et une enquête pour assassinat a été ouverte, a fait savoir le parquet de Soissons dans un communiqué. Plus tard, ce même parquet a annoncé l'interpellation d'un homme de 23 ans.

A l'arrivée des secours, «la jeune fille était malheureusement décédée, atteinte de multiples coups portés à l'arme blanche». (image prétexte)
A l'arrivée des secours, «la jeune fille était malheureusement décédée, atteinte de multiples coups portés à l'arme blanche». (image prétexte)
sda

Agence France-Presse

06.05.2026, 18:57

06.05.2026, 19:12

Aux alentours de 8H00, les services de gendarmerie ont été alertés car «une collégienne de 14 ans venait d'être trouvée très grièvement blessée sur la voie publique», a indiqué cette source. A l'arrivée des secours, «la jeune fille était malheureusement décédée, atteinte de multiples coups portés à l'arme blanche».

Une enquête de flagrance a été ouverte sous l'autorité de la procureure de la République de Soissons, confiée à la section de recherches d'Amiens, «des chefs d'assassinat».

De nombreuses investigations «se déroulent actuellement», notamment «des auditions de l'entourage de la jeune fille» et des «éventuels témoins», afin d'identifier l'auteur des faits. Peu de temps après, le parquet a annoncé l'interpellation d'un homme de 23 ans.

Le parquet de Soissons a tenu à assurer dans ce communiqué la famille de la victime «de son soutien et de sa détermination». Une cellule psychologique d'urgence a été mise en place mercredi dans le collège où elle est scolarisée, a indiqué le rectorat.

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