Des avions de la compagine Qantas à l'aéroport de Sydney. (Photo d'illustration). ATS

Un tribunal australien a condamné lundi la compagnie aérienne Qantas à verser 47,18 millions de francs d'amende en raison de licenciements jugés illégaux. 1800 membres de son personnel au sol avaient été limogés durant la pandémie de Covid.

Keystone-SDA ATS

Le juge de la Cour fédérale Michael Lee a déclaré que cette amende de 90 millions de dollars australiens avait vocation à constituer une «véritable dissuasion» pour les employeurs.