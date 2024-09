Corps retrouvés dans un champ de maïs en Allemagne: une victime identifiée

La découverte de deux corps dans un champ de maïs à Gronau, en Allemagne continue d'occuper les enquêteurs. Un premier succès a été enregistré. Mais de nombreuses questions restent en suspens.

Dans l'affaire des deux morts retrouvés dans un champ de maïs le 8 septembre dernier à Gronau, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les enquêteurs ont clarifié l'identité d'un homme. Il s'agit d'un Polonais de 25 ans, ont indiqué le parquet de Münster et la police compétente.

On ne sait toutefois pas exactement quand l'homme a quitté la Pologne. On ne sait pas non plus où il voulait se rendre et s'il était accompagné d'autres personnes. Selon les premiers résultats de l'enquête, il est possible qu'il ait également séjourné aux Pays-Bas, a-t-on précisé.

Selon les informations fournies, les enquêteurs ont découvert l'identité de l'homme principalement grâce à ses tatouages. «L'identité de l'un des défunts a pu être établie sur la base de la description et de la publication des tatouages, d'une information ultérieure de son entourage familial et d'une comparaison d'ADN effectuée entre-temps», a indiqué la police dans son communiqué.

L'identité du deuxième mort n'a toujours pas été établie. Les analyses toxicologiques effectuées jusqu'à présent n'ont pas permis aux enquêteurs de conclure à une cause de décès. Les examens ne sont toutefois pas encore terminés. «D'autres instituts médico-légaux et l'Office régional de police criminelle sont également impliqués dans ce processus».

Les enquêteurs n'ont pas non plus de nouvelles informations sur la touffe de cheveux ensanglantés qu'une équipe de reporters de RTL avait, selon ses propres dires, découverte près du lieu de la découverte. Celle-ci ne peut être attribuée avec certitude à aucun des morts, ont-ils déclaré.

Le 8 septembre, le chien de deux promeneuses avait déterré une botte au bord d'un champ de maïs à Gronau, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les policiers appelés sur place ont alors découvert les restes des deux morts enterrés.

