  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rappel de produit Lidl retire une fondue chinoise contenant trop de PFAS

ATS

19.11.2025 - 16:54

Lidl Suisse rappelle une fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS. Il s'agit de la «Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé», avec la date limite de conservation du 26.04.2026 et le numéro de lot 25822457.

Lidl rappelle un lot de fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS (photo d'illustration).
Lidl rappelle un lot de fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 16:54

19.11.2025, 17:01

Seul ce produit est concerné par le rappel, indique mercredi le détaillant dans un communiqué. Il invoque des raisons de protection préventive des consommateurs.

L'article peut être ramené dans toutes les filiales Lidl. Le prix d'achat sera remboursé, même en l'absence de ticket de caisse, précise le groupe.

Les PFAS, appelés aussi polluants éternels, présentent un risque pour la santé humaine s'ils dépassent certaines valeurs maximales. Une enquête publiée cette semaine a toutefois montré que sur 900 denrées alimentaires d'origine animale testées, seuls sept échantillons présentaient des valeurs supérieures au seuil autorisé.

Les plus lus

Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect
Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points