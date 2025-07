De l'eau jusqu'aux genoux, Hassan Kargbo montre l'immensité de l'océan devant lui, au large de la Sierra Leone: «Ici, c'était ma maison et, là, le terrain de football et tellement d'autres habitations... l'océan a tout détruit», lâche-t-il. En à peine cinq ans, ce pêcheur a tout perdu de sa vie passée, engloutie par le réchauffement climatique qui menace des millions de personnes dans le pays.

Le réchauffement climatique menace des millions de personnes au Sierra Leone. IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

«Je ne crois pas du tout que Nyangai va survivre», lance M. Kargbo, 35 ans, contemplant avec résignation ce qui reste de son île. «L'île est engloutie, morceau par morceau».

Nyangai, dans l'archipel des Tortues, est inéluctablement en train de disparaître face à la montée des eaux, qui frappe de plein fouet ses habitants exténués. Considérés comme les premiers déplacés climatiques de la Sierra Leone, ils ont déjà plusieurs fois perdu leurs biens et déménagé à l'intérieur de l'île.

Une équipe de l'AFP a pu se rendre dans plusieurs îles de cet archipel des Tortues pour constater les ravages de la montée des eaux. Après sept heures de pirogue et de mer agitée de Freetown, la capitale sierra-léonaise, ce qui demeure de l'île en sursis de Nyangai apparaît finalement, cernée par l'océan et des colonies de pélicans.

Surface divisée par trois

Le paysage de plage de sable blanc et mer turquoise semble paradisiaque. Mais il porte aussi en lui la désolation: palmiers arrachés jusqu'aux racines par la force du vent et des vagues, branchages et débris jonchant la plage, sacs de sable servant de dérisoires remparts, meubles abandonnés par des déplacés.

En moins de 10 ans, la surface de l'île a été divisée par trois et ne mesure plus qu'environ 200 mètres de long sur 100 mètres de large. Depuis trois ans, la majeure partie a été submergée.

Vu du ciel, l'inexorable engloutissement est édifiant: il ne reste qu'un îlot entouré de pirogues de pêcheurs, où des cabanes faites de tôles et de chaume sont agglutinées.

Des centaines de personnes ont dû quitter l'île ces dernières années à cause des inondations. Il y a dix ans, Nyangai comptait encore un millier d'habitants. Les chefs communautaires estiment à moins de 300 aujourd'hui le nombre d'habitants qui s'entassent sur ce qui reste de l'île.

Un des plus menacés au monde

Plus de deux millions de personnes vivant le long des côtes de Sierra Leone sont menacées par la montée du niveau des océans, selon une étude menée en juin 2024 par l'agence nationale sierra-léonaise de gestion des catastrophes (NDMA) et l'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), principal organisme international de surveillance des déplacements internes.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest aux huit millions d'habitants est l'un des plus menacés au monde par le réchauffement. Sa zone côtière «est très vulnérable», souligne cette étude, qui pointe aussi un appauvrissement des populations, dont la sécurité alimentaire et la santé se sont dégradées avec la promiscuité grandissante.

A Nyangai, l'eau potable fait défaut à cause de la salinité des sols. Des dizaines de jeunes enfants désoeuvrés sillonnent l'île ou jouent sur la plage.

«Cette île était très grande. Elle allait jusque là-bas», se lamente Amidou Bureh, 60 ans, pêcheur et chef communautaire à Nyangai, en montrant l'océan depuis la plage. «On avait beaucoup de manguiers, de cocotiers. On avait une forêt, mais ces dernières années l'océan a tout détruit». Il déplore que les visites d'officiels et d'organisations internationales n'aient pas apporté d'aide concrète, à part recommander aux habitants de partir ailleurs.

Dix à quinze ans

A plusieurs heures de pirogue de Nyangai, l'érosion des côtes de Plantain, une autre île de l'archipel des Tortues déjà en grande partie emportée par l'océan, est impressionnante.

Le 23 juillet 2023, la montée des eaux a failli provoquer une tragédie: tôt ce matin-là, la mer et les vagues ont littéralement emporté une partie du bâtiment abritant l'école, située en bordure de plage et où les enfants étudiaient la veille.

L'école est toujours dangereusement perchée sur la berge ravagée. Des classes ont été condamnées, mais les 355 élèves ont encore cours dans ce bâtiment. «Nous n'avons pas d'autre option pour les enfants», raconte avec beaucoup d'émotion Ousmane Kamara, directeur de l'école.

«Beaucoup d'îles sont gravement menacées» par la montée des eaux à travers le pays, souligne l'expert environnemental sierra-léonais Joseph Rahall, fondateur de l'ONG Green Scenery. Il ne donne «pas plus de dix à quinze ans» à l'archipel des Tortues «pour disparaître complètement».