Voyages: comment Trump impacte le comportement des Suisses

L'envie de voyager des Suisses reste intacte - mais la guerre, l'insécurité et les turbulences politiques laissent des traces. Les agences de voyage et Swiss observent une certaine retenue dans les réservations pour les Etats-Unis, alors que les vols en direction de l'Asie sont pratiquement complets.

Les Suisses prennent-ils encore l'avion pour les États-Unis depuis l'élection de Donald Trump ? Image : Keystone

Samuel Walder Samuel Walder

Avec des températures en hausse et davantage d'heures d'ensoleillement , l'envie de voyager de Monsieur et Madame Tout-le-monde augmente également. Mais les voyages lointains exigent actuellement plus de flexibilité que par le passé. Les itinéraires des vols sont constamment adaptés, certaines destinations sont carrément supprimées. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s'envoler vers l'Est se rabattent de plus en plus sur l'Ouest. C'est ce que confirment plusieurs agences de voyage contactées par blue News.

Mais jusqu'où aller à l'Ouest ? Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les Etats-Unis font quotidiennement la une des journaux. Des mots clés comme «droits de douane», «guerre en Iran» ou «Groenland» font le tour de la planète. Les Suisses ont-ils encore envie de s'y rendre ?

Deux types de voyageurs

Le voyagiste Dertour décrit la situation de la manière suivante: «Les réservations aux Etats-Unis pour le premier et le deuxième trimestre 2026 sont timides». En même temps, on s'attend à ce que les prix attractifs des vols et les offres personnalisées - par exemple les circuits, les expériences dans la nature ou les événements sportifs comme la Coupe du monde de football - suscitent à nouveau de l'intérêt. Selon Dertour, les destinations comme Hawaii, le Pacific Northwest ainsi que les voyages urbains à New York, Las Vegas ou Chicago restent très demandés.

Travel Worldwide est du même avis: «Il y a toujours des clients qui souhaitent profiter de la situation actuelle et voyager aux Etats-Unis à des prix relativement bas». La faiblesse du dollar et les prix attractifs des vols jouent un rôle à cet égard.

Swiss ressent une baisse - les clubs de football donnent un coup de main

Swiss observe également le changement de comportement en matière de réservations. «L'Amérique du Nord reste l'une de nos principales zones de trafic», explique la compagnie aérienne. Pourtant, «en 2025, nous avons vu certains mois une retenue dans les réservations, notamment en classe économique». Swiss constate également une tendance similaire pour 2026 - de nombreux passagers ont réservé à court terme, raison pour laquelle la compagnie aérienne contrecarre ponctuellement cette tendance en proposant des prix de billets attractifs.

Le sport prend parfois le relais: dans le cadre de la Coupe du monde de football qui se déroulera aux Etats-Unis en été 2026, Swiss enregistre une augmentation de la demande sur certaines lignes, notamment lorsque des équipes suisses ou européennes sont en lice.

Jusqu'à présent, Swiss n'a pas procédé à des adaptations fondamentales de l'offre américaine. Seule exception: la fréquence des vols vers Chicago sera temporairement réduite de 14 à 12 vols hebdomadaires entre le 29 mars et la mi-juin - pour des raisons opérationnelles, souligne la compagnie aérienne. La destination continuera d'être desservie au moins une fois par jour.

Pas d'adaptation vers les Etats-Unis jusqu'à présent

Alors que la demande américaine fluctue, un autre segment est en plein essor: en raison de la guerre en Iran et des restrictions qui en découlent au Proche-Orient, de nombreux passagers d'autres compagnies aériennes ne peuvent pas effectuer les liaisons qu'ils avaient initialement réservées via Dubaï. Beaucoup se rabattent sur Swiss et le hub de Zurich - en particulier pour les destinations long-courriers comme Bangkok, Singapour ou Hong Kong, que Swiss dessert directement depuis Zurich. «Ces liaisons sont actuellement pratiquement toutes réservées», précise la compagnie aérienne.

En raison de la situation volatile au Proche-Orient, Swiss a suspendu les vols à destination et au départ de Dubaï ainsi que de Tel-Aviv jusqu'au 31 mai inclus.