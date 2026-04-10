La tragédie de Crans-Montana a marqué le tourisme hivernal suisse cette saison. Selon le secteur, les événements survenus en Valais dans la nuit du Nouvel An ont eu un impact, au moins à court terme, sur l'image et l'ambiance des stations, en particulier dans le domaine de l'après-ski et de la vie nocturne.

Au cours de la saison d'hiver 2025/26, les remontées mécaniques suisses ont enregistré, jusqu'à fin mars, une fréquentation en baisse par rapport à l'année précédente. D'importantes disparités existent entre les stations de ski (archives). sda

Keystone-ATS Valérie Passello

«Il est évident que le drame de Crans-Montana a eu un impact sur les stations de ski suisses et plus particulièrement valaisannes, en termes d'image», indique Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme, interrogé par Keystone-ATS. La couverture médiatique ainsi que la forte émotion suscitée auront peut-être affaibli l'image de la Suisse en tant que «havre de sécurité». «Le tout est de savoir dans quelle proportion et sur quelle durée», note-t-il.

Le ton est quelque peu différent à Zermatt. «Selon notre estimation, l'accident n'a pas eu d'impact durable sur la demande» dans la station haut-valaisanne, écrit un porte-parole de Zermatt Tourisme. Selon lui, «la catastrophe n'a pas eu d'influence notable sur les réservations ou le comportement des clients en matière de voyage, même si elle a été perçue avec une grande consternation».

Malgré la catastrophe, seul le Valais a atteint de justesse le niveau de l'hiver précédent à l'échelle nationale, a constaté mercredi Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Dans toutes les autres régions, le nombre de visiteurs et visiteuses a reculé, la plus forte baisse est de 10% en Suisse orientale. L'Oberland bernois a enregistré une baisse de 6%, les Alpes vaudoises et fribourgeoises de 2%.

Calendrier défavorable des vacances

A l'échelle nationale pendant la saison hivernale jusqu'à fin mars, le nombre de visites a chuté d'environ 4% par rapport à l'année précédente. Le mois de mars a été particulièrement marqué: les entrées ont été inférieures de 11% à celles de mars 2025, qui avait été «exceptionnellement élevé».

Pour expliquer le recul enregistré en mars, le secteur cite principalement les conditions météorologiques ainsi que le calendrier des relâches. Les «vacances sportives» ont été davantage concentrées sur le mois de février cette année.

Au final, la période des relâches a affiché une baisse modérée de 2%, une diminution moins importante que celle observée pendant les Fêtes de fin d'année (-14%).

Un constat confirmé à Scuol (GR): «La principale raison de ces chiffres en baisse est le calendrier des vacances sportives sur nos principaux marchés, la Suisse et l'Allemagne», a expliqué Bernhard Aeschbacher, directeur de Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG.

«Alors qu'en 2025, le relâches s'étalaient de fin janvier à mi-mars, elles se sont fortement concentrées sur le mois de février cette année. Cela a entraîné une baisse significative des nuitées en mars, et ce malgré d'excellentes conditions d'enneigement dans le domaine skiable», a-t-il ajouté.

Dépendance

Jusqu'à présent, cette région n'est pas encore parvenue à diversifier ses marchés de manière à réduire sa dépendance vis-à-vis des vacances de février. M. Aeschbacher a fait état d'une baisse de 2,9 % de Zernez à Martina (GR) jusqu'à fin mars. Seule Samnaun affiche pour l'instant une hausse de 2,4% par rapport à l'année précédente. Mais là-bas, la saison de ski se poursuit jusqu'au 3 mai.

Le bilan préliminaire est également quelque peu mitigé à Laax (GR). «Compte tenu des circonstances, la saison d'hiver a été solide et satisfaisante», a répondu le groupe Weisse Arena à Keystone-ATS. Fin mars, le groupe enregistrait une légère baisse par rapport à l'année précédente. Le domaine skiable ne publiera toutefois les chiffres définitifs qu'à la fin de la saison.

Saison record à Villars

Dans les Alpes vaudoises, en revanche, les remontées mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets ont le sourire. «Malgré un faible enneigement à Noël et des vacances scolaires de février regroupées, la station a su tirer son épingle du jeu en mars et en avril auprès de la clientèle Magic Pass (60% des visiteurs)», ont-elles expliqué dans un communiqué. Pendant le week-end pascal par exemple, pas moins de 20'000 skieurs ont dévalé les pentes du domaine vaudois.

Avec plus de 720'000 skieurs depuis le 29 novembre, le domaine skiable est en passe de réaliser la meilleure saison de tous les temps, souligne le texte. Il fermera ses portes ce dimanche avec une hausse de fréquentation de 3% par rapport à l'hiver dernier, qui était déjà une saison record.

Les Remontées mécaniques fribourgeoises ont quant à elles enregistré des chiffres «rassurants» pour la fréquentation hivernale. «Malgré une météo capricieuse, on atteint près de 275'000 premiers passages, ce qui correspond à la moyenne des cinq dernières saisons hivernales», ont indiqué mercredi les Remontées mécaniques fribourgeoises.