L'influenceuse Poupette Kenza incarcérée dans une sombre affaire d'extorsion

L'influenceuse Poupette Kenza a été mise en examen et incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs.

Agée de 24 ans, Poupette Kenza est suivie par 1,1 million de comptes sur Instagram et totalise 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Capture d'écran Instagram - @poupeettte

AFP Marc Schaller

Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, a été mise en examen après la plainte, le 23 février 2024, d'un couple qui a «fait l'objet de diverses surveillances (physiques, implantation de mini-caméra aux abords de leur domicile et balise GPS placée sur leur véhicule) et a été physiquement menacé sous condition de remise d'une somme de 200.000 euros», selon un communiqué du procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet.

Confiée à la direction interdépartementale de la police nationale de Rouen, l'enquête a permis de retrouver l'auteur présumé des faits.

Poupette Kenza comme «donneuse d'ordre»

Interpellé lors du rendez-vous «prévu pour la remise de la somme d'argent, alors qu'il était porteur d'une grenade», cet homme a avoué avoir contacté les victimes pour «régler un contentieux financier qui les opposait à une influenceuse actuellement en résidence à Dubaï».

Cet exécutant présumé a été mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée, détention d'explosif et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire, selon le communiqué du parquet.

Les investigations «tendent à démontrer l'implication» de Kenza Benchrif comme «donneuse d'ordre», a expliqué M. Teillet.

Alertés du retour en France de Mme Benchrif, domiciliée à Dubaï, les enquêteurs l'ont interpelée le 4 juillet dans l'agglomération rouennaise, a-t-il détaillé.

Mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, Mme Benchrif a été incarcérée «dans l'attente du débat sur son placement en détention provisoire» prévu jeudi, d'après le procureur.

Elle a également été entendue sur une procédure visant des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de ses activités d'influenceuse et n'a pas souhaité répondre aux questions, selon le parquet.

«Madame Kenza Benchrif réserve ses explications à la justice (...) et ne souhaite pas transformer cette procédure en un pugilat médiatique qui nuirait à la sérénité de l'information et à la recherche de la vérité», indiquent dans un communiqué les avocats de la jeune femme, Mourad Battikh et Jérémy Kalfon.

«Cette dernière dément avoir eu le rôle qu'on lui prête dans ce dossier, qu'elle a au contraire été spoliée d'une importante somme d'argent et que des procédures ont été engagées à ce sujet», ajoutent-ils.

Agée de 24 ans, Poupette Kenza est suivie par 1,1 million de comptes sur Instagram et totalise 1,3 million d'abonnés sur TikTok.