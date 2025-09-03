Le funiculaire de Glória déraille à Lisbonne, faisant au moins quinze morts

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Causes encore indéterminées Le funiculaire de Glória déraille à Lisbonne, faisant au moins quinze morts

Basile Mermoud

3.9.2025

Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs morts et des blessés graves, a déploré le président portugais dans un communiqué publié mercredi soir.

La police et les pompiers interviennent sur le site d’un accident de funiculaire à Lisbonne, le 3 septembre 2025.
La police et les pompiers interviennent sur le site d’un accident de funiculaire à Lisbonne, le 3 septembre 2025.
AFP
,

Agence France-Presse, Rédaction blue News

03.09.2025, 21:07

03.09.2025, 21:55

Marcelo Rebelo de Sousa a déploré «profondément» l'accident qui a fait des «victimes mortelles» et des «blessés graves», sans indiquer précisément le nombre de victimes.

Le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé, provoquant au moins quinze morts, selon un responsable des secours. 

Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident, a indiqué Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales (Inem), qui a ajouté que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.

Les images diffusées en boucle sur les télévisions locales montraient l'important dispositif monté par les pompiers, la police et le service d'urgences médicales au milieu de la rue très inclinée où se trouvait le véhicule, tombé sur le flanc et très endommagé.

Cet ascenseur, d'une capacité d'une quarantaine de passagers, est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise. L'accident s'est produit à 18H05 (heure locale) près de l'avenue de la Liberté et les pompiers s'affairaient encore au sauvetage des personnes.

Des sources de la Protection Civile ont indiqué au journal Público qu'une vingtaine de personnes avaient été blessées, dont cinq dans un état critique, mais aucun bilan officiel n'a été diffusé à ce stade.

Un mort et huit blessés. Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse

Un mort et huit blessésDrame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse

Selon les témoignages recueillis par les médias locaux, le funiculaire aurait été détruit après avoir percuté un bâtiment. Un témoin de l'accident a déclaré à la chaîne SIC qu'elle avait vu le transport descendre «à toute vitesse» sur la pente abrupte où il circule quotidiennement avant de heurter un immeuble.

«Il a percuté un bâtiment avec une force brutale et s'est effondré comme une boîte en carton, il n'avait aucun frein», a raconté cette femme. Le maire de Lisbonne devait s'exprimer devant les médias dans la soirée.

Les plus lus

Le funiculaire de Glória déraille à Lisbonne, faisant au moins quinze morts
Tempête sur les bains thermaux d'Ovronnaz !
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
Maroc : une militante féministe condamnée à 30 mois de prison pour «atteinte à l'islam»
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Le Genevois Ulisses Garcia ne disputera pas la Ligue des champions