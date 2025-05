Listerias dangereuses découvertes dans des mélanges pour raclette

Des listerias ont été détectées dans du fromage à raclette et des mélanges de gâteaux au fromage. Les produits concernés étaient en vente chez Coop et Aldi Suisse. Un risque pour la santé ne peut pas être exclu, a averti jeudi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

La listeria a été découverte lors d'une analyse de routine chez un client de Lustenberger & Dürst SA (image prétexte). sda

Keystone-SDA ATS

Des produits fromagers de Lustenberger & Dürst AG sont concernés. Il s'agit de tranches de raclette et de mélanges de gâteaux au fromage au Prix Garantie ainsi que des produits correspondants de la marque Milsani, vendus chez Aldi. L'entreprise a immédiatement retiré les produits de la vente et lancé un rappel.

Selon l'OSAV, les personnes immunodéprimées peuvent développer, en cas d'infection par des listerias, une série de symptômes graves dont l'issue est potentiellement fatale. Pendant la grossesse, une infection avec des listerias peut entraîner une fausse couche ou l'enfant pourrait naître avec une septicémie ou une méningite.

En revanche, chez les personnes dont le système immunitaire est intact, une telle infection est généralement bénigne, voire asymptomatique.

