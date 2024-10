Sa société a été la première au monde à produire le fameux vin mousseux des collines de Conegliano et Valdobbiadene. Etile Carpenè a consacré sa vie à la recherche et à la culture du vin, inspirant des générations d'étudiants et de professionnels par sa passion.

Le Prosecco est un vin blanc effervescent italien, utilisé dans de nombreux cocktails (photo d'illustration). IMAGO

La famille Carpenè et les employés de Carpenè Malvolti ont annoncé ce jeudi 24 octobre le décès d'Etile Carpenè, survenu la veille à Conegliano, à l’âge de 80 ans.

Comme précisé dans le message d'adieu publié sur les réseaux sociaux, son entreprise a été la première au monde à produire du vin mousseux sur les collines de Conegliano et Valdobbiadene.

«Il aimait le Prosecco et sa terre, transmettant avec respect et dévouement les valeurs fondatrices de l'entreprise familiale Carpenè Malvolti», peut-on lire dans le texte.

Un petit lien avec la Suisse

Etile Carpenè a consacré sa vie à la recherche et à la culture œnologique, inspirant des générations d'étudiants et de professionnels par sa passion et son engagement en faveur du respect du terroir.

Ces dernières années, il avait confié la direction de Carpenè Malvolti à sa fille Rosanna, qui poursuivra l’œuvre de son père. Avec le départ de Carpenè, c’est ainsi la quatrième génération de la plus ancienne maison de vins mousseux italienne qui disparaît.

À noter que cet expert en vins mousseux avait obtenu un diplôme au Lycée de Rosenberg, en Suisse, avant de suivre une formation en œnologie à l'Université de Talence à Bordeaux.