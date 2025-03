Le site de l’observatoire de Vérossaz reprend ses activités après une pause de neuf ans. Son conseil de fondation proposera, en 2025, huit soirées pour le grand public, à commencer par ce mardi soir.

En 2025, l'observatoire de Vérossaz proposera huit soirées permettant de découvrir le monde qui nous entoure (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Construit en 1990, le lieu avait été progressivement laissé à l’abandon dès 2016, l’association qui gérait les lieux ayant progressivement stoppé ses activités faute d’un nombre suffisant de membres. En 2018, la commune de Vérossaz avait choisi de réagir afin d’éviter une fermeture définitive des lieux, en lançant un appel à bénévolat. En quelques semaines, celui-ci avait permis de reformer un conseil de fondation et de trouver des passionnés prêts à faire revivre l'endroit.

De base, les activités publiques de l’observatoire de Vérossaz auraient dû reprendre dès 2020. Le Covid-19 étant passé par là, la réouverture a été différée, puis ce fut au télescope fixe de rendre l'âme. Depuis lors, seules des activités diurnes d'observation du soleil pour les enfants du passeport vacances ont été mises sur pied, dès 2018.

Un petit bijou de technologie

La nouvelle équipe à la tête de l’observatoire a pu acquéri -, grâce à des fonds communaux -, un nouveau télescope, véritable petit bijou technologique. «Sa mémoire contient les données du ciel en temps réel. Demandez-lui l’étoile que vous désirez observer et elle vous la présentera en quelques secondes», résume Pierre-André D’Andrès, le président du conseil de fondation interrogé par Keystone-ATS.

Situé sur le Plateau du même nom, entouré par les massifs des Dents de Morcles et des Dents-du-Midi, l'observatoire de Vérossaz offre différentes possibilités de découvrir l'astronomie: de la visite des installations, à des observations elles-mêmes (planètes, soleil, système solaire, ciel profond), ou via des projections vidéo et retransmissions d'images de l'observatoire projetées sur grand écran.

Futurs investissements

Pour cette année 2025, le comité propose huit soirées d'observation, à commencer par ce mardi. La démarche est ouverte à une vingtaine de personnes par soir, sur inscription préalable.

D’autres investissements sont envisagés comme le remplacement de la coupole par un mécanisme permettant d'actionner le télescope à distance.