  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Locarno Un homme ligote une employée de station-service

ATS

20.12.2025 - 11:48

Un homme a attaqué tôt samedi matin une station-service à Locarno (TI). Le braqueur a menacé la vendeuse et lui a attaché les mains et les pieds avec du ruban adhésif. Il a ensuite dérobé le contenu de la caisse et s'est enfui à pied, a indiqué la police. L'employée n'a pas été blessée.

L'agression s'est produite peu après 05h30 (photo d'archives).
L'agression s'est produite peu après 05h30 (photo d'archives).
Uwe Lein/dpa

Keystone-SDA

20.12.2025, 11:48

L'agression s'est produite peu après 05h30. Une chasse à l'homme a alors été lancée avec la participation de la police municipale, de la police cantonale, de la police routière ainsi que de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière (OFDT).

L'auteur était toujours en fuite samedi matin. La police cantonale tessinoise lance un appel à témoins.

Les plus lus

Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Suivez la descente messieurs en direct
Ce que l'on sait de la publication partielle du dossier Epstein
Un K.O. sans relief : Anthony Joshua ne fait qu’une bouchée de Jake Paul
Les coûts de sécurité au WEF ne cessent d'augmenter