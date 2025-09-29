  1. Clients Privés
Maisons de jeu Locaux de jeux illégaux perquisitionnés outre-Sarine

ATS

29.9.2025 - 15:42

Trois locaux de jeux d'argent illégaux ont été perquisitionnés ce weekend dans les cantons de Zurich et de Lucerne. Plusieurs milliers de francs, une dizaine d’appareils de jeux ainsi qu'une grande quantité de matériel informatique et de surveillance ont été saisis.

Des joueurs de poker ont été surpris lors d'une perquisition ce weekend dans un local de jeu illégal à Ebikon (LU) (image symbolique).
Des joueurs de poker ont été surpris lors d'une perquisition ce weekend dans un local de jeu illégal à Ebikon (LU) (image symbolique).
29.09.2025, 15:42

29.09.2025, 15:48

Les perquisitions ont été menées sous mandat de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ). Cette dernière précise lundi dans un communiqué que des enquêtes pénales sont en cours contre les responsables des locaux perquisitionnés, afin d’établir les faits.

Une première perquisition a visé dans la nuit de vendredi à samedi un local en ville de Zurich. Trois personnes qui se trouvaient sur place ont pris la fuite, mais la police municipale a rattrapé et identifié deux d’entre elles.

Dans la soirée de samedi à dimanche, la police lucernoise a à son tour surpris 14 personnes, dont une partie à une table de poker, dans un local à Ebikon (LU). Près de 5000 francs en espèces ont été saisis.

En parallèle, la police cantonale zurichoise est intervenue à Rüti (ZH): une vingtaine de personnes se trouvaient sur les lieux. La CFMJ a saisi quatre appareils de jeux de casino présumés, du matériel de surveillance, des téléphones portables et de l’argent en espèces.

Toute personne qui met à disposition, organise ou exploite des jeux de casino sans les concessions nécessaires commet une infraction, rappelle la CFMJ. Elles risquent des peines de prison allant jusqu'à cinq ans ou des peines pécuniaires.

